口罩肺炎｜夏天潮濕易出汗　專家提醒倘口罩沾濕或午間後可更換

初夏來臨，午間天氣炎熱，戴口罩令人感到格外悶熱。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，市民每日出門時，應額外準備一至兩個口罩，在面部出汗或午飯後替換，因弄濕口罩會影響其過濾病毒功能。他又說，由於夏天環境濕度高，面部和口罩之間容易滋生細菌，長時間佩戴同一口罩或會產生異味，甚至可能刺激皮膚，構成面部敏感、發炎，即長暗瘡等情況。

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面部和口罩之間容易滋生細菌

夏日炎炎，梁子超建議市民每日出門時，額外準備一至兩個口罩，在面部出汗或午飯後更換。他解釋，弄濕口罩會削弱其吸附病毒粒子，影響過濾功能。除此之外，由於夏天環境濕度高，面部和口罩之間容易滋生細菌，長時間佩戴同一口罩或會產生異味，甚至可能刺激皮膚，構成面部敏感、發炎，即長暗瘡等情況。他提醒市民如戴口罩期間感到面部不適，可以清水洗面。

梁子超強調，戴口罩最重要舒適，市民外出不需要戴N95或KF94等厚口罩，因為現時的染病風險較低，而一般外科口罩已能阻隔九成以上的飛沫，「已經非常安全」，無需要用「醫院規格」的口罩。他又稱，厚口罩反而有另一問題，就是空氣阻力大，令人呼吸感到辛苦。