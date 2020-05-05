新冠肺炎｜Red MR羅傑承憤批張宇人馬逢國：為政府打壓我哋

新型冠狀病毒肺炎肆虐下，多個行業爆發群組感染，港府3月指令包括卡拉OK在內的娛樂事業暫定營業，至令仍未能重開。 作為香港兩大卡拉OK龍頭之一的Red MR，「靈魂人物」商人羅傑承有很深感受，直言就算短時間內能夠復業，生意也難以回復正常。日前他於專訪中流露出老闆的無奈，點名批評功能組別議員當不上業界及政府的「橋樑」，「功能組別議員都唔係為我哋嘅，你自己十幾二十萬（議員酬金）一個月，高高在上，又為政府打壓我哋，咁選你嚟做乜？」批評只是指引業界服從政府做法，「做唔到，安慰下我哋都無！」 被羅傑承點名批評的立法會飲食業界議員張宇人回應說，已於多個月來為業界發聲，盡全力去做，若業界代表不能感受到，可能是自己傳訊上做得不足，又指已盡力親見業界了解情況，「可能見漏佢（羅傑承），係自己不足啦！」 另一被斥責的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國，則未有回覆。

尖沙咀Red MR在3月下旬出現顧客集體感染新冠炎，導致政府決定關閉全港卡拉OK。（資料圖片/歐嘉樂攝）

系列報道：

新冠肺炎｜卡拉OK停業14日再14日 Red MR羅傑承：擔心行家結業

新冠肺炎｜Red MR老闆羅傑承憤批張宇人馬逢國：為政府打壓我哋

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卡拉OK七人唱K後全確診 政府下令全行關門

羅傑承的Red MR卡拉OK，在3月下旬尖沙咀分店發生顧客先後確診新冠肺炎，衞生在3月31日公布七名顧客中，五人先後染疫，其餘兩人及一名顧客家人亦之後確診，卡啦OK正式失守。政府遂於4月1日下午公布，全港卡啦OK由傍晚6時起關閉，為期14日。銅鑼灣Neway CEO其後也爆唱K群組感染，他們在卡拉OK關閉前去唱K，事件導致政府延長停業令，至今（5月5日）仍未能重開。

作為香港兩大卡拉OK龍頭之一的Red MR老闆羅傑承日前接受《香港01》訪問時，批評立法會飲食界議員張宇人，以及體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國，指他們未有「做好呢份工」，每字每句流露憤怒。

身任多間餐廳及卡拉OK老闆的他，指「生意人」只希望社會安定、人人可賺到錢。他批評張宇人未有盡力有極大意見、未有做好業界跟港府橋樑，嚴重失衡。

功能組別議員都唔係為我哋嘅，你自己十幾二十萬一個月，高高在上，又為政府打壓我哋，咁選你嚟做乜？我覺得我選一個人出嚟，唔係用嚟管我哋，講我哋知要我哋跟住做！ 商人羅傑承

羅傑承大呻疫情下，業界「生意難做」，又指代表他們的立法會議員未有做好「橋樑」。（張浩維攝）

羅傑承說，老闆壓力頗大，本港租金貴、人工不低，港府的抗疫基金只能協助不足20%開支，暫時自己能夠捱得過，但不少小企業未必受得起風浪，「要頂住3月份至5月份，６月先話申請得資助，仲要未拎得錢，唔係個個得架！個個都想做到生意，生存到！」

他稱跟張宇人本身為朋友，關係不差，大家都是馬主，經常於馬場相見寒喧。他說，疫情嚴重影響生意，卻感受不到作為業界代表的他，曾為業界發聲、甚至只為一個安慰。他認為立法會功能組別有一定需要存在，為業界發聲，現時飲食業難處，卻未能如實反映，只能默默聽從、接受及合作，「好似得新聞界問下，唔係就無人知，安慰下都好啦！」

有事電話都無一個，你（張宇人）假假地都打嚟慰問下，好慘。賣口乖我都順啲，你係行會（成員），見到事頭婆（林鄭月娥）架！ 羅傑承轟立法會飲食界功能組別議員張宇人

羅大呻現時的功能組別議員未能作出協助，「你（議員）你應該服務我，而唔係管我。」（張浩維攝）

羅傑承也醉心本地足球發展，作為飛馬班主，對於疫情下本地足球賽事、甚至球員的練習全面停頓，也有很大不滿，指向代表業界的議員馬逢國 。他說明白疫情下業界要跟從同心抗疫，才能盡快讓嚴峻的疫情過去，穩定後香港才能重新「上路」，但認為馬的人面廣闊，理應一邊著業界了解情況、跟從政府，另一方面也要為業界反映實況，但卻未能如實做到，「而家好似政府話一就一，二就二。」他認為可作閉門比賽，加強防疫下可作賽，最少也可以簡單地給予球員練習，以免退步。

其實而家香港得返十隊球隊都無，而家好似玩完咁。馬逢國每日打電話去一隊問下都問完啦，無，無人問過我哋！ 羅傑承斥責立法會「體育、演藝、文化及出版界」功能組別議員馬逢國

張宇人回覆說，多月來於會上為業界反映困難，又不時向外發表業界苦況，強調已「已爭取過，已盡力做」。（資料圖片）

張宇人：已爭取過，已盡力做

張宇人回應說，明白業界於疫情下不能正常營業，導致損失大，「對於不滿非常了解，佢哋辛苦又好了解。」他稱多月來於會上有為業界反映困難，又不時向外發表業界苦況，強調已「已爭取過，已盡力做」，若業界未能感受到，只能說自己傳播上可能做得不足。

作為十多個飲食業協會代表，張稱不時跟各人聯絡了解情況，「咩人都搵到我，絕無困難。」對於羅說二人未有聯絡上，他說：「可能見漏佢，咁係有不足。」其後亦向記者補充，早前已收到羅的工作室所發的意見信，但由於沒有他的私人電話，只透過助理回覆他的秘書及其女兒，絕非「無回覆」，並指兩輪抗疫基金對羅有一定協助。

今年9月將為新一屆立法會選舉，對於羅傑承指他並非代表飲食界及港府之間的一道好「橋樑」時，他即反駁說 ：「我從來唔會為選舉做呢啲嘢，我都未諗選唔選！」

馬逢國則於截稿前未有回覆。