新冠肺炎│卡拉OK停業14日再14日　Red MR羅傑承：擔心行家結業

新冠肺炎疫情持續，3月下旬爆出卡拉OK感染群組，首宗便來自羅傑承的尖沙咀Red MR，七名顧客全部確診，全港卡拉OK由4月起關閉。作為Red MR老闆，羅傑承表示理解，但認為外界有點過分緊張，未想到禁14日後再禁14日，擔心重開後外界太過擔心，令生意難以恢復，「娛樂又唔係必要嘅，開返生意都難上返嚟。」他指港府的抗疫基金遲遲未批款，擔心部份行家未能捱得過而結業。 言談間，他慨歎港府未有平衡抗疫及飲食業界面對的苦況，指他們「離地」，事事「一刀切」，「如果我哋跟晒啲指引，好多其實都開得返，香港控制得好好，而家都零星個案，係咪要咁限制呢？但做生意嘅，經濟好有問題，之後就好麻煩。」他指今趟疫情的影響，必是較沙士、金融海嘯大得多。

羅傑承表示，作為老闆要面對多個同事的「飯碗」，滿是壓力。（張浩維攝）

員工2月起清大假及放無薪假

羅傑承的訪問約兩個星期前進行，當時港府宣布將延長食肆及娛樂場所關閉令，當中包括卡拉OK場所。他為老闆當然感受良多，「我哋原本以為只係14日，又多14日，同事已諗定抗疫救亡宣傳，而家唔畀開，又無同我哋傾過，同事又無得返工啦！」他慨歎作為老闆要面對多個同事的「飯碗」，滿是壓力。

他說，自2月起已要求職員放大假、放無薪假，3月下旬「出事」後，卡拉OK全面關門，情況更嚴重。他指去年反修例示威衝突開始，設於多個「戰區」的分店生意已大減三成，今年1月稍作回升後，2月疫情一到，生意再次大減五成，「復活節、五一一向好好生意，無晒，之後半年、三個月都難捱啦，暑假都未知點，消遣唔係必需，無錢返屋企睇電視，做娛樂就慘啦！」

羅傑承稱，沒想過停業14日後，要停多14日。（張浩維攝）

「政府不如幫手傾減租啦」

羅傑承續說，港府推出的抗疫基金，可作擔保貸款以解燃眉之急，以及申請補貼僱主支薪一半、上限9,000元的「保就業」計劃，但他說只能幫補公司一至兩成開支，「不如幫手傾減租啦，我出糧你幫手畀租，幫手三四成都好。」加上6月才能申請有關基金 ，所需的文件、條款又多，感到頗麻煩，但強調必定會申請。

談到租金支出，不少食店顯得頭痛，羅說自己有幸遇上好業主，曾願意寬免一個月租金，但部份業主則難以妥協，「10%都唔肯減！」。但他表示了解，「我明白有啲已供滿（單位貸款）就當然無所謂，但有啲仲供緊樓，又點減太多？平均兩三成都有嘅，我哋啲舖比較大，好難頂下架！」他稱公司能夠捱得過，但部份中小型企業，可能因未及得到到基金支持，捱不過結業，令多人失業。

▼限聚令升級延長▼

+ 9 + 8 + 7

轟公務員年年加人工又WFH：根本唔知民間疾苦

羅傑承又說，港府面對推出抗疫措施時，未有了解業界苦況，認為只要大力呼籲病者不應外出吃飯、消遣，盡快看醫生，行業跟隨政府推出的新指引，部份行業理應可以重開，減低損失，現時往往只聽從醫生專家意見，往往「一刀切」禁止行業經營，令做生意的感到頭痛，「我明白如果有事無人孭飛，但經濟回復就好難啦！」他指不少為官者未曾當經營者，未感受經營壓力，「佢哋年年加人工，home office（在家工作）無問題架，根本唔知民間疾苦。」

另外，作為本地足球隊「飛馬」班主，港府同樣一刀切不予球賽進行，又不予球員在安全情況下進行操練，認為過於擔心，「其實地方本身無事，無毒，香港疫情同歐洲唔同，但要禁有病徵嘅人或相關人士出席。但連操練都話唔得，就好奇怪。」他表示，球隊多次去信足總反映不得要領，感到非常失望。