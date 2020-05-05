新冠肺炎｜醫管局：首階段擬恢復放射診斷治療　將陸續通知病人

本港新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，醫管局行政經理張子峯醫生今日（5日）在港台節目表示，現正陸續討論如何在安全環境下，恢復非緊急服務，強調本港疫情雖緩和，但周邊國家仍緊張。他表示，首步會恢復放射診斷治療，病人將陸續收到醫院通知，其次便研究恢復日間服務、門診服務，尤其是新症，「盡量疏導人流」，最後才是住院服務、手術安排等。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生。（資料圖片）

張子峯解釋，住院服務等牽涉到其他配套，包括病房、病床，「因早前調了很多去處理疫情」。他預計，因為疫情關係，上千病人受到不同程度影響，每個單位不同，但部分高風險專科如眼科、耳鼻喉科較多延後。

他亦指，局方會因應病人病情排優次，「如需要早啲都可以早啲」，現時會循多個方法處理延後個案，包括公私營合作、加開周六時段疏導人群，期望未來已預約好的病人可按時求醫。



他形容，「醫院服務是最後防線」，需待公務員復工、學校復課再看看有沒有零星個案，強調會繼續留意情況，難以即時全面恢復所有服務。他又預料，服務難以完全回復至疫情之前，「不會如沙士般離開」，醫管局永遠會是「作戰」狀態，需思考一個新的模式，控制好醫院內的人流。