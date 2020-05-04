新冠肺炎│楊永強：要習慣抗疫　中港如無個案可研放寬旅客入境

「限聚令」將有變動，據悉政府擬將限4人聚集改為限8人。陸路口岸方面的強制檢疫措施亦已放寬，容許在內地有廠房的公司的指定僱員，返港後毋須再檢疫，5月7日起實施。 在2003年沙士時任衞生福利及食物局局長的中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院教楊永強，接受《香港01》訪問稱，香港的抗疫表現非常好，而內地近期疫情亦受控，港府可以考慮逐步放寬封關措施，但需要謹慎做足出入境者的追蹤。 被問到港人就新冠肺炎疫情還要「捱多久」，他強調市民要有準備「習慣」這個新常態，時常保持一定社交距離，以避免疫情再度爆發。

▼4月8日限聚令▼

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食物及衞生局局長陳肇始上周宣布延長內地入境需強制檢疫14日的措施至6月7日，但會豁免跨境學童及商務客等兩類人士，為放寬口岸人流措施測試水溫。另外，消息指當局將對禁止4人以上聚集的「限聚令」、限制食肆每枱人數為4人的規定，同時會放寬至8人為限；戲院、美容院、健身室亦有望重開營業，但需要確保職員及顧客有足夠防疫措施。

本港有望慢慢開放口岸，初期要穩陣

楊永強接受《香港01》電話訪問時表示，本港有望慢慢開放口岸，強調初期要穩陣，「政府亦要檢討返，開放（口岸）後防疫措施是否足夠應付。內地是否會再有個案出現，香港需要監察住，才可再開放（更多口岸）。」

對於何時可以完全取消內地口岸入境人士的14日強制檢疫令，楊永強認為，當本港及內地都沒有本地個案，便可以研究取消強制檢疫，但必須保留醫學監察及確保可追蹤入境者行蹤。他說難以估計全面取消強制檢疫的時機，現時應先觀察跨境學童、商務客豁免強制檢疫的執行情況，尤其商務客的人數多寡，亦會影響疫情評估，「商務客數目，10個同100、1000個是好大分別。初初10、20個，控制就易啲，如果多人就難啲控制。」當兩地都沒有源頭不明的確診個案，信心增加，日後或可研究放寬旅客來港。

中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授 （團結香港基金圖片）

警告全球疫情未控制 本港疫情有「返轉頭」危機

另外，楊永強稱，要完全取消「限聚令」、「限座令」要小心評估，確保社區傳播風險低。他又稱，未來市民要有心理準備面對抗疫「新常態」，當全球疫情未控制，本港疫情有「返轉頭」風險，倘有隱形個案傳播就有可能爆疫情，因此食肆、學校、家居都要做足消毒清潔，例如枱與枱之間距離要有一米，「將來文化要轉變，才可確保病毒在香港不存在。」他強調面對疫情不是抱持「捱」的心態，而是「習慣，如果唔做啲野，將來就真係捱，要有措施預防將來再爆發。」



他笑說現時差不多每日上班，研究不同地方的防疫措施，香港商界也應思考未來防疫路向。其中，交通工具是否要保持消毒，鐵路公司可否考慮行車期間亦無間斷清潔，「12個車卡，(逐個)輪流清潔，24小時消毒。」