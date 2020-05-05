議員批東涌線延線造價較原定貴逾2倍　陳帆：涉填海區、近石層

2014年《鐵路發展策略2014》建議七個鐵路方案，當中包括東涌線延線。運輸及房屋局近日建議，東涌線延線項目新增東涌西延線及東涌東站，料預算建造成本約187億元，最快2029年竣工，並在香港站東面建造機場鐵路掉頭隧道延展段餘下部分，料2032年啟用。 立法會鐵路事宜小組委員會今日（5日）召開會議，跨黨派立法會議員均批評東涌線延線僅長1.3公里，造價相比沙中線及高鐵香港段平均每公里鐵路貴，又質疑相關費用終須由政府「埋單」。運房局局長陳帆解釋，現新增東涌東站，且涉事工程位於填海區、接近海傍石層造價會較貴，重申當局會就其財務安排進行談判，並謹慎審查項目的建造及營運成本。

東涌西延線長1.3公里，新增東涌線東涌西站及東涌東站。（立法會文件截圖）

議會陣線立法會議員毛孟靜表示，《鐵路發展策略2014》曾提出按2013年價格計算，造價為60億元，惟現時按2016年12月價格計算，則增加逾2倍達187億元。同時又指，2016年觀塘線延線新增兩個車站、長2.6公里，造價僅72億元，質疑東涌西延線造價為何如此高昂。

工聯會立法會議員陸頌雄則指，當局會以擁有權模式興建東涌線延線，問及是否會以鐵路及物業模式興建，即港府不需向港鐵支付任何工程費用。

東涌西延線方案中，建議在香港站東面建造機場鐵路掉頭隧道延展餘下一段，長約460米。（立法會文件截圖）

運房局局長陳帆解釋，《鐵路發展策略2014》僅着眼興建東涌西站，惟現時進一步新增東涌東站，且工程位於填海區近海傍石層，造價會「貴咗」，故在港鐵進行詳細規劃及設施期間，同步審視建造費用及造價，有初步定案後會與諮詢區議會及立法會。路政署署長陳派明補充，觀塘線延線並無機場鐵路掉頭隧道延展段，且屬於中區龍和道的大型工程，故不能直接比較兩者。

陳帆：會加強過渡期交通設施

經營模式方面，陳帆稱是次會以擁有權推展項目，政府是否須向港鐵支付費用，則視乎港鐵是否有物業發展項目，倘收益足以支付相關費用，當局便不需提供資助。同時承認，東涌首批居民於2024年遷入，惟鐵路須2029年方落成，故會加強過渡時期的道路交通配套。

東涌西站將設於滿東邨一帶。（資料圖片）

運輸署助理署長─巴士及鐵路黃志光稱，會與房委會商討，並設立巴士總站交通交匯處，亦會在每年進行巴士路線發展計劃中，不定時增加現有巴士班次。至於曾研究接駁東涌東站及機場的穿梭鐵路，路政署鐵路拓展處副處長魏漢華則解釋，倘推展項目會令機場快線由時速135公里減至50公里，從而增加行車時間、加重東涌線負荷，以及推遲東涌東站完工時間等，故項目將不會推展。

另外，就去年9月東鐵線紅磡站列車出軌事故及10月荃灣線近荔景站事故，民主黨立法會議員鄺俊宇炮轟，港鐵高層不需為事件負責。實政圓桌立法會議員田北辰亦質問，出軌一事其軌道維修主管有否被調職。港鐵車務總監李家潤未有正面回應，解釋事件仍進行中，僅稱不同職級因應職責須為事件負責任，並會根據公司內部程序有相應人事處理，並再次為事件向公眾致歉。