兩記者五一採訪遭票控違限聚令　記協去信陳肇始促釐清執法準則

因應新型冠狀病毒疫情，港府自3月29日起，以「限聚令」禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集，惟其執法準則及豁免範圍一直未有釐清。 香港記者協會去信食物及衞生局局長陳肇始，指出5月1日有兩名網媒記者在沙田新城市廣場採訪期間，遭警員以限聚令票控。記協希望促請她澄清以甚麼準則判斷記者身份，並明確解釋規例中的豁免範圍，以確保新聞工作者的採訪自由不受影響。

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香港記者協會表示，上月曾向當局查詢，記者進行採訪工作是否能豁免於限聚令，但相關覆函未有釐清問題，只回應指「不能一概而論，須視乎當時的實際情況及工作性質，例如在場記者是否聚集、該聚集是否受禁的群組聚集、該採訪地點是否屬公眾地方、記者的工作地點範圍、記者當刻聚集是否因為工作等等，需要考慮所有適當及相關因素。」

記協去信陳肇始促釐清執法準則。

記協指出，近日有記者在採訪時被指違反限聚令而遭票控。5月1日，大批警員進入沙田新城市廣場阻止人群聚集期間，有防暴警員以揚聲器稱在場人士，包括記者已違反限聚令，最終有兩名記者遭票控。涉事網媒指，記者曾當場表明身份及展示採訪紀錄，但警員回應「同法庭講」。

記協表示，事後曾就此事問及陳肇始，但她只回應需在現場評估，未作詳細闡釋。記協希望促請陳肇始，澄清以甚麼準則判斷記者身份、記者是否在工作等，並明確解釋規例中的豁免範圍，以釋除同業疑慮及確保新聞工作者的採訪自由不受影響。