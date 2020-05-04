新冠肺炎｜疫情放緩　一覽政府擬放寬限聚令細則及各處所限制

本港的新型冠狀病毒肺炎疫情近日有緩和趨勢，今日（4日）增一宗海外輸入個案，累計確診及疑似個案增至1,141宗。 現行的各種限制如限聚令、限座令、以及疫症期間被要求停業的各類表列處所，各項措施原定於本周四（7日）屆滿，據悉政府將就限制有所改動，本文一覽各種措施料將推出的調整。

戲院、美容院、按摩院料先重開

綜合消息人士的資訊，就早前因應疫情需停業的12種表列處所，料戲院、美容院、按摩院等會先獲政府放行，預計最快於本周內可重開。參考政府專家顧問近日的說法，港大微生物學系講座丈授袁國勇認為，在戲院內只要避免除口罩進食，風險料不太高。中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦認同，可以逐步放寬限聚令，不過他直言卡拉OK及酒吧較高危，應該繼續停業。

酒吧目前屬12種表列處所內的「會址」一欄，自4月3日起，政府宣布所有酒吧、酒館、供應酒類的會址均需停業。

限聚令、限座令料調整人數 由4人增至8人

食肆方面，繼政府於兩星期前宣布，撤銷食肆僅可坐50%客人的規定後，據了解，政府將進一步放寬食肆的限制，預料會調高每桌人數上限，由4人增至8人。不過消息透露，料保留桌與桌之間的1.5米距離要求，店方需繼續為客人量體溫，而客人用餐前後亦須戴口罩。

至於限制市民在公眾地方多於4人聚集的「限聚令」，據悉政府亦正準備同步作調整，人數上限同樣增至8人。

由於按法例第599章列明，有關表列處所的限制（599F章附表2）、限聚令（599G章）及限座令（599F章）等，每次刊憲公告後將生效14日，現行規例暫至5月7日屆滿。

內地入境跨境學生、商人獲免檢疫

此外，政府上周將內地、澳門及台灣入境人士的14日強制檢疫要求，由原定5月7日屆滿延長一個月至6月7日，而內地入境的八類人士，入境本港後可豁免14日隔離檢疫，新增的兩類獲豁免人士，包括「據《教育條例》註冊學校，接受幼稚園、小學及中學教育的抵港人士，或為提供教育、或安全進行行程的人士，例如跨境學生及相關服務提供者等」，以及「擁有關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的人士」。