新冠肺炎｜家居清潔服務暫停　病翁三個月無執屋：飯餸跌地執唔起

新冠肺炎疫情持續，社署在1月29日宣布延緩政府資助的日間中心和家居上門服務，殘疾人士、體弱長者、長期病患等因此受到影響。患有脊柱疾病的輪椅人士蔡先生與失明的太太同居，表示疫情以來一直到4月都無人幫忙打掃居所，屋內一度堆積大量垃圾，令家居危險驟增。蔡先生更試過用膳時不慎將飯餸打翻，但因為行動限制，「啲餸跌落地都執唔起。」

李先生（中）有腦退化症，亦需要物理治療，惟疫情下機構不再提供物理治療等服務，令他情緒和身體機能都會變差。 (袁澍攝)

蔡先生患有風濕性關節炎和脊椎疾病，早前足部亦做手術無法站立，需要坐在輪椅上度日。他和失明的太太同住，二人有申請綜合家居服務，包括每個月2次的家居清潔服務和陪診等。

然而疫情以來，家居清潔、陪診服務全都暫停，令生活有諸多不便。從1月底開始到4月下旬，家中都無人打掃，有時到處都是垃圾。他說失明的太太試過拖地，但因為看不見而令地下潮濕，要十分小心否則便會跌倒。他說試過有一次用膳時不慎將一碟菜打翻在地，但是因為無法彎腰，大嘆「跌落地都執唔起！」

蔡先生行動不便，和失明的太太住在一起，疫情以來曾有近3個月沒有人幫忙執房。 （袁澍攝）

整個星期都未有清潔身體

過往每個星期有社工上門幫他沖涼2次，惟疫情後該服務也暫停，只能靠親友幫手，而剛剛過去的五一勞動節假期親友未能前來，令他整個星期都未有清潔身體。

蔡先生和太太都靠綜援金度日，二人曾試圖致電社會福利署，希望申請「特別護理費津貼」，以此聘請傭人協助照顧，然而卻被告知因不符合「四肢癱瘓」條件，無法獲得資助。他說現時有教會的朋友聽聞自己的處境，會在下班時候前來幫忙打掃房間，但仍然對現狀感到無奈和無助。

張超雄指，社署將政府資助機構的居家上門服務暫停，令不少人士受到影響。 （袁澍攝）

蔡先生不是唯一例子，患有腦退化症的李先生也因為家居服務暫停而受到影響。他說過往每周都有2次的物理治療服務，有治療師幫他拉筋等，但這幾個月一次都沒有，以至於精神和身體機能都退化。他曾試圖向提供服務的機構表示希望可以與治療師通電話，惟整個月都沒有回應，「你上唔到來，但打個電話關注吓都得架嘛！」

立法會議員張超雄指，社署要求政府資助的日間中心和上門服務暫停，估計全港有約10萬人受到不同程度影響，除了增加家居意外的風險，更令他們出現負面情緒。他自己的女兒亦是當中的一員，他說疫情以來，智障的女兒已經無法去日間中心，明顯「扭計多咗，有時會𦧲地大喊」。他呼籲社署應該向家居服務單位發放足夠的防疫物資，讓前線員工在有足夠的保護下，盡快恢復原有的上門服務。