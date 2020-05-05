陶輝妻被揭涉出租牌照屋後換記者相　鄧炳強︰會檢視有無涉刑事

警務處助理處長陶輝及其妻子，涉嫌違法居住、改建牌照屋（寮屋），其妻子更涉在網上為牌照屋招租。陶輝妻子的facebook帳戶一度換上負責該報道的《蘋果日報》採訪主任的相片作頭像。《蘋果日報》其後向陶輝妻子發律師信。 警務處處長鄧炳強今日（5日）在立法會保安事務委員會上表示，私隱專員正調查事件，警方會檢視有無涉及刑事成分。

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泛民質疑「其身不正何以律人」

多名議員追問，警務處助理處長陶輝、新界北總區警司韋華高及速龍小隊總指揮總警司莊定賢，近日捲入住所僭建醜聞。民主黨鄺俊宇引述報道指鄧炳強近年曾租住僭建屋，質疑「其身不正何以律人」，及質疑將責任推在地產代理。

鄧炳強否認「視若無睹」，指入住前獲地產代理及查冊所得無顯示有僭建物，所指的天台僭建部分，他平時少用，擺放雜物為主。但承認作為比較敏感的人物，應找專業人士檢視，並要及早搬走。就3名管理層被指控違反使用土地條款等，他指有相關部門調查，對他們自身行為是否違紀、違反內部指引，警方會有調查，但未有透露調查方向，包括會否停職。

會計界立法會議員梁繼昌質疑，警隊有關的申報機制，鄧炳強指有現行申報制度，從事兼職工作須管方批准，由比申請人更高級人員批核，投資亦須經程序申報，經營業務亦須向公務員事務局申報。

陶輝妻換記者相 鄧炳強︰會看有無涉刑事成分

毛孟靜關注，陶輝妻、女警長明知而換上負責揭發其牌照屋風波報道的記者頭像，認為有威嚇意味，警方會否調查及訓示等，鄧炳強回應指，私隱專員正調查事件，警方會檢視有無涉及刑事成分。

警務處處長鄧炳強今日（5日）出席立法會保安事務委員會會議。（鄭子峰攝）

毛孟靜被指涉僭建︰80年代購入從無改動

有建制派議員為鄧炳強護航，工聯會陸頌雄及民建聯葛珮帆指出，泛民議員要「一視同仁」，均提到毛孟靜都涉僭建。工聯會何啟明指，鄧炳強只是租客，指控他住僭建屋是「抹黑」。

毛孟靜在發言中回應，她強調過往已多次解釋過，該建築於50年代落成，她是於80年代購入，至今仍未有絲毫改動，故指控她僭建是「抹黑」。