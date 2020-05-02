陶輝牌照屋｜陶妻FB曾用記者頭像　私隱公署將會調查

警務處助理處長陶輝及其妻子，涉嫌違法居住、改建牌照屋（寮屋）和霸佔官地，其妻子更涉在網上為牌照屋招租。陶輝妻子的facebook帳戶，昨日（1日）一度換上《蘋果日報》一名女記者的相片作頭像。 個人資料私隱專員公署今日（2日）晚上發出新聞稿，指留意到《蘋果日報》及有關資料的當事人已公開表明會向公署投訴，公署收到投訴之後，定當按《私隱條例》處理並查找相事實，以確保公正執法。

是否涉嫌恐嚇不在公署職能範圍 會配合調查工作

私隱專員公署表示，基於將會展開調查，公署不會評論有關事件。

至於有傳媒提出申請禁制令，以及事件是否涉嫌恐嚇等，公署指並不屬於公署的職能範圍，但會配合有關執法機關在個人資料私隱範圍內的工作。

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記協今日發聲明表示關注事件，憂慮有人意圖威嚇記者，打壓新聞自由。而《蘋果日報》報道，下午5時半曾在Facebook再次搜索相關帳戶，但已無法找到。

該名《蘋果日報》採訪主任有份參與是次揭露陶輝醜聞的系列報道，報館指其名字從未在報道中署名出現。

公署：貼相時有意圖識辨身份 即受條例規管

公署早前指出，社交平台用戶採集及張貼載有他人影像的相片時，如屬有意圖或嘗試去識辨個別人士的身份，則算收集及使用他人的個人資料，受《私隱條例》規管。而取自公共領域，如互聯網的個人資料仍然受《私隱條例》的規管。