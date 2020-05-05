【復課安排】高小6月復課7月考呈分試　K3至小三六月中復課

近來本港疫情有緩和跡象，而大家久等的復課亦終於有消息，行政長官林鄭月娥今日下午於記者會前公布有關安排，復課次序為高中、初中及高小、最後便是K3和小一、小二學生。

受疫情影響，本港至今已停課近三個月，教育局最新安排為中三至中五將於文憑試結束後兩日，即5月27日復課；中一、中二以及小四至小六，將於6月8日復課；小一、小二以及幼稚園K3，將於6月15日復課，所有學校復課統一為半日制。

小五呈分試如常 校方預最少四星期教學

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育回應記者查詢，指學校會有4星期的實體教學，調適教學內容，也讓學生適應重新回校的生活，期望在7月中旬進行呈分試評估。校方會盡快了解學生的學習情況，給予學生個人學業方面的適切支援，也會於授課前為學生復課做好心理上的準備。

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佛教中華康山學校做法亦接近，校長馬中駿指學校會有最少四星期的教學時間才進行考試，即7月6日那一個星期才會舉行呈分試或考試。復課初期只有小四至小六的學生上課，編排老師上可有較大的空間，學校會考慮有以下的安排︰第一是增加五年級課堂的老師人手，減低師生比例，加強教學成效，甚至會按程度分班進行教學；第二是下午時間不能在學校上課，但學校可用停課期間的成功經驗，在下午指定間進行視像輔導教學，協助同學跟進上午教學內容及功課的難點；第三是學生的情緒輔導也十分重要，學校會支援學生在復課後的情緒，提供支援人員輔導個別同學，預防同學因復課而面對的學業壓力。

家長不應過份依賴校方資源

林鄭於記者會戴著銅芯抗疫口罩（CU Mask）高仲明攝

記者會上，行政長官林鄭月娥呼籲家長為小朋友自備口罩。而實際情況，每所學校供應口罩做法也不同，不能一概而論，但政府會為市民提供「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），可以持續用60次，是本地研發產品，濾芯為兩層銅，可以抗菌，換濾芯後可以長期使用。市民只需網上登記（5月6日開放），預計登記後兩星期就會由香港郵政送上府。

按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）

教育局方早前向學界引薦新思維創黨主席、家庭教育學院總監狄志遠的「SOSo Mask」團隊，為全港資助小學供應中童口罩，並預計在5月之內向近300間小學提供首批110萬個口罩，每個以成本價3元發售。循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育指，已透過小學校長議會訂購了口罩，應可在復課前到貨，但暫時未有「SOSo Mask」的消息。

佛教中華康山學校校長馬中駿分享，學校早前透過學校之間的聯繫，訂購了每位同學一盒中童口罩，合共700盒已於5月4日送到學校，復課後只會為有需要的同學派發口罩，真正照顧有需要的家庭，以校長所知，暫時「SoSo Mask」只有小部分口罩交付學校，自己學校則未收到，相信稍後陸續會提供。