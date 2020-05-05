【復課口罩】5月起分階段復課　一文睇清學生要預口罩數量

本港新冠朋炎疫情有緩和趨勢，行政長官林鄭月娥今日下午於記者會前公布有關安排，復課次序為高中、初中及高小、最後便是K3和小一、小二學生。政府將向全港市民免費派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），更會直接派發中幼童口罩到全港幼稚園及小學予學生，每人將獲發兩個。 但不少家長仍會為學生自備即棄口罩，究竟學生復課後需要幾多個口罩？現時家長們應該預備幾多存貨？

後備口罩放書包

兒科醫生陳欣永指復課後，孩子上學時必需配戴口罩。「學校有其他小朋友，他們會有密切接觸，為防止因飛沫傳播的疾病，口罩是必需的。教導他們戴口罩及除口罩時的正確處理方法、如何洗手也是很重要的。」他指，小朋友一不小心把口罩弄污了，便需要更換，他建議家長為孩子預備後備口罩，以防萬一。

「作為父母，當然會預備多少少俾佢看門口。我會建議家長預備多兩個口罩放在孩子書包，萬一佢哋處理得不妥當，亦可以隨時更換。」他建議小朋友整個學期要維持戴口罩的習慣，直至疫情退卻，即放暑假前。

按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）

教導小朋友正確洗手方法

陳醫生提醒家長，要教導小朋友正確洗手的方法，提高衛生意識。「今次疫情的惟一得著，是大家對衛生防禦的知識及措施都做得好咗，停課期間的確少了小朋友生病，少了交叉感染，甲型流感的病例亦比農曆年假前少。」他補充，在等待復課的這段時間，小朋友宜減少外出，家長可預備家居消毒用品，外出回家後進行清潔，避免將病毒帶入屋。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

+ 5 + 4 + 3

按圖即睇詳細入屋防疫步驟：