圖書館康體主要設施今重開　健身室酒吧將復業　一覽重啟時間表

本港肺炎疫情逐漸緩和，截至昨日（5日）確診及疑似個案維持於1,141宗，連續16日無本地感染個案。政府早前宣布各項公共服務陸續恢復，昨日亦宣布放寬社交距離限制措施，其中餐飲業放寬至最多8人同桌用膳，「限聚令」將放寬至最多8人。康文署局部重開圖書館，運動場跑道、健身設施、羽毛球場及網球場等康體設施場地亦會重新開放。 《香港01》整理政府各項公共服務、社會各行業回復運作時間表，供讀者參考。

康文署署將於5月6起，分階段重新開放部分陸上康樂場地。（資料圖片／盧翊銘攝）

5月6日：康體設施、圖書館、博物館局部重開

康體通網上預訂服務於昨日（5日）開始讓市民預訂重新開放的收費康樂設施。設於上述場館內的康體通預訂櫃檯及自助服務站，亦將於收費康樂設施重開當日同步恢復預訂服務。設於各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃檯亦會於 5月6日同步恢復服務。

康文署署將分階段重新開放部分陸上康樂場地，包括：

網球場、網球練習場（在任何時候，每個球場只限最多4人逗留） 草地滾球場（在任何時候，每條草地滾球場球道只限最多4人逗留） 牛池灣公園射箭場 石澳障礙高爾夫球場 屯門康樂體育中心的射箭場 、高爾夫球發球練習場（在任何時候，每條球道只限最多2人逗留） 練習草坪（在任何時候，每幅草坪只限最多4人逗留） 運動場的跑道（只限緩步跑活動）（每個設有8條400米跑道的運動場，跑道最多容許200人同時使用；少於8條跑道或跑道長度短於400米的運動場，按比例設定人數。） 健身設施（包括長者健身設施、長者健身園地、健身站、健身園地等）、卵石徑 單車設施（包括兒童單車徑/場、單車場、單車徑及單車練習場） 羽毛球場、網球場/網球練習場 極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場 模型車場、模型船池 乒乓球檯

5月6日局部重開的設施包括中央圖書館及大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館。（資料圖片）

文化設施方面，今日局部重開的設施包括中央圖書館及大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館，重開部份為成人、青少年及兒童圖書館，並實施特別開放時間，即星期一至六下午1時至8時，星期日及公眾假期上午9時至下午5時。

為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約1小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。館內將提供有限度服務，包括借還服務及領取已預約資料。

而位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站，香港公共圖書館的還書箱以及港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱服務亦將於今日恢復。

今日重開設施包括康文署13間博物館，包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、茶具文物館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、三棟屋博物館、孫中山紀念館、葛量洪號滅火輪展覽館、香港鐵路博物館、香港電影資料館和香港視覺藝術中心（只開放工作室），所有互動式展品及公眾節目暫停。

博物館每日實施特別開放時間由上午10時至下午5時（休館日除外）。當中，香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館將採取分段式（每節兩小時）入場以控制人流，參觀人士以先到先得方式進館。

「限聚令」將由原本最多4人，放寬至最多8人。餐廳將放寬至最多可8人同桌。（資料圖片）

5月8日：放寬社交距離限制措施

政府昨日召開記者會，宣布放寬社交距離相關限制措施，「限聚令」放寬至最多8人聚集。於5月8日凌晨零時起，下列處所在符合防疫規定下，可恢復營業或放寬限制：

餐廳放寬至最多8人同桌用膳 酒吧、酒館等可恢復營業，但需限制顧客人數，不得有音樂表演或跳舞活動 遊戲機中心、健身室、健身中心、戲院、美容按摩店、麻雀館等將重開

5月11日：康文署體育館設施局部重開

康文署位於體育館、香港壁球中心/獨立壁球場、彩虹道羽毛球中心、歌和老街壁球及乒乓球中心、香港仔網球及壁球中心、香港單車館、將軍澳運動場、大埔運動場、通州街公園及小瀝源路遊樂場、伊利沙伯體育館內的：

羽毛球場（在任何時候，每個球場只限最多4人逗留） 壁球場（在任何時候，每個球場只限最多4人逗留） 乒乓球室/檯（包括設於多用途壁球場、副場及活動室）（在任何時候，每個球檯只限最多 4 人逗留） 單車賽道（在共用時段，賽道只限最多10人使用） 室內高爾夫球發球道（在任何時候，每個球道只限最多 2 人逗留） 室內草地滾球場（在任何時候，每條草地滾球場球道只限最多 4 人逗留） 室內緩跑徑（在任何時候，室內緩跑徑限制使用人數為原來使用人數上限的一半） 室內網球場（在任何時候，每個球場只限最多 4 人逗留）

駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務計劃於5月26日恢復。（資料圖片）

5月26日：駕駛筆試、的士筆試恢復

駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務計劃於當日恢復。因筆試服務暫停而未能進行筆試的考生，將會安排在當日或之後進行有關筆試，稍後會陸續獲個別發信通知其新訂的考試日期。駕駛考試（路試）服已於本周一（5月4日）恢復。

5月27日後：全港學校分階段復課

2020年中學文憑試（DSE）於5月25日完結，5月27日起全港學校分階段復課。教育局局長楊潤雄指，復課後各年級將先以半日制上課，校內必須保持社交距離，不設早會、近距離小組活動：

5月27日：中三至中五級復課 6月8日：小四至小六、中一及中二級復課 6月15日：幼稚園高班（K3）、小一至小三復課。 幼稚園幼兒班（K1）及低班（K2），本學年不會復課。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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▼政府派口罩安排▼