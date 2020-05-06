新冠肺炎｜燃料補貼4月底已派逾6600萬　的士、小巴補貼年中推出

撰文：陳晶琦
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新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊本港經濟，交通運輸業亦大受打擊。政府今年2月推出首輪防疫抗疫基金，預留約32億元向運輸業界提供燃料補貼或一筆過補貼，包括的士及公共小巴入氣時每公升可減1元、為期一年；並發還柴油公共小巴、專營巴士公司及本地渡輪營辦商等，三分之一的實際燃料費，同樣為期一年。
立法會議員謝偉詮問及相關補貼計劃推行進度，以及會否將範圍擴至其他職業司機及私家車車主。環境局局長黃錦星書面回覆指，就的士及公共小巴的燃料補貼，運輸署正與油公司商討落實細節，視乎油公司的系統是否準備就緒及準備工作進度，料今年中推出。
▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼
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至於向專營巴士、本地渡輪營辦商及香港電車有限公司提供燃料補貼方面，運輸署已於今年2月底開始，接受有關申請。截至4月30日，已向3間專營巴士公司、4間本地渡輪營辦商及電車公司發放超過6,600萬元補貼。
另外，黃錦星又補充，政府在次輪防疫抗疫基金措施下，向每輛的士、紅色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車及貨車車主，以及每輛綠色小巴營辦商，提供一筆過非實報實銷補貼，涉及總金額約為23億9,000萬元，約15萬輛商用車的車主及3,340輛綠色小巴營辦商受惠。