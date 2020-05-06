公屋非長者一人申請按年跌一萬宗　不足一成為新登記　累積逾十萬

公屋輪候時間持續高企，根據房委會最新數字，截至去年12月底，一般申請者平均輪候時間為5.4年。 運輸及房屋局回覆立法會議員書面提問時，指截至去年度3月底，非長者一人申請者總數為10.83萬宗，較上一個年度下跌超過1萬宗，當中新登記數目有9800宗，佔總數不足10%。而一般申請者新登記數目則為2萬宗，同樣較上一個年度下跌1000宗。

截至2019年12月底，公屋一般申請者平均輪候時間為5.4年。(資料圖片)

根據運房局回覆立法會議員尹兆堅的提問，截至去年度3月底，公屋一般申請者總數有14.63萬，當中新登記數目為2萬宗。對比2017-18年度的總數15.33萬宗，及新登記的2.1萬宗分別下跌7000宗及1000宗。

至於非長者一人申請者在2018-19年度的申請總數為10.83萬宗，當中9800宗為新登記；數字較2017-18年度的總數11.9萬宗及新登記的1.06萬宗分別下跌1.07萬宗及800宗。而非長者一人申請宗數由2014-15年度起有下跌趨勢，當中新登記數目更從2.21萬宗跌至去年少於1萬宗。

房委會指，沒有為非長者一人申請者的平均輪候時間或由登記日期起計算的「實候時間」，亦沒有就獲安置的非長者一人申請者進行年齡分析。