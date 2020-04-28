【房委會】公屋申請增設網上填表　填妥後仍須列印郵寄或親自交表

房委會表示，將於明日（29日）推出「公屋申請填表易」 網上填表服務，為公屋申請者提供一個較手寫方便及省時的填表方式。 不過，公屋申請者在網上填妥申請表及下載所需的聲明書後，必須一併列印及簽署填妥的申請表和所需的聲明書，再連同相關文件，以郵遞方式或親自遞交予房屋署申請分組，否則申請不會生效。

「公屋申請填表易」網上填表服務為公屋申請者提供一個較手寫填表方便、省時的填表方式。圖示「公屋申請填表易」的頁面。（房委會圖片）

房委會說，網上填表服務有助公屋申請者更準確和快捷地填寫申請表，填寫過程中會有「填表小幫手」，以協助輸入正確資料，和及時修正錯誤。

而「公屋申請填表易」會透過申請者填表時的選項，總結所需文件的清單和聲明書，方便公屋申請者一次過備妥。

仍須郵遞或親身交表

值得留意時，雖然可以網上填表，但申請者在網上填妥申請表及下載所需的聲明書後，必須一併列印和簽署填妥的申請表和所需的聲明書，然後連同相關文件，在指定的時間內郵遞或親自遞交予房屋署申請分組，否則申請不會生效。

「公屋申請填表易」會透過申請者填表時的選項，總結所需文件的清單和聲明書，方便公屋申請者一次過備妥。圖示「公屋申請填表易」的頁面。（房委會圖片）

將電郵收到申請進度通知

不過，申請者隨後可透過已登記的電郵收到申請進度通知，他們亦可循「公屋申請填表易」，隨時查閱有關申請的進度。