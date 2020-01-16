30歲以下單人公屋申請者近半大學畢業　居屋首置成功率極低

青年人要踏上置業階梯越來越難。立法會一份最新文件顯示，私樓價格高昂，雖然政府推出多項對青年人的房屋支援，惟都收效甚微，30歲以下人士購買居屋及首置單位的成功率，分別低至0.58%及1.8%。而18-29歲的公屋申請者更因年長申請者優先的編配安排而難以獲配單位。 數據亦顯示，30歲以下循配額及計分制申請公屋的人士中，擁大學或以上學歷人士所佔比例近年不斷上升，由2012年的27%，增加至2018年的接近五成。 有關注房屋團體認為，30歲的青年人一般已有一定的工作年資及積蓄，開始考慮置業無可厚非，然而較少人能夠負擔私樓，認為政府可增加資助房屋中的相應配額。

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私樓價格高昂，青年人難以負擔。公屋輪候冊中，30歲以下單人﹙配額及計分制﹚申請者由2011年的29,100人，增至2018年的58,100人，增加接近一倍；30歲以下申請者在2015年曾高達73,800人﹙52%﹚，更一度超過30歲或以上申請者。

公屋輪候冊中，30歲以下單人﹙配額及計分制﹚申請者由2011年的29,100人，增至2018年的58,100人，增加接近一倍。﹙立法會文件圖表﹚

30歲以下公屋申請者倍增 近半擁大學學位

不過，現時每年編配予單人申請者的單位數量上限為2,200個，並優先安排予45歲以上人士，加上當局在2015年2月修訂公屋配額及計分制度後，增加青年申請者獲編配單位的難度，同年4月至9月期間，曾出現無任何30歲以下申請者獲成功編配的情況，其後30歲以下申請者所佔比例逐年下跌，由當年的53.5%跌至2018年的48.9%。

30歲以下配額及計分制公屋申請者中，擁大學或以上學歷人士所佔比例近年不斷上升。﹙立法會文件圖表﹚

值的留意的是，30歲以下配額及計分制申請者中，擁大學或以上學歷人士比例近年不斷上升，由2012年的27%，增加至2018年的接近五成。立法會文件指出，數字一方面顯示教育機會較前普及，另一方面卻凸顯青年人難以踏上房屋階梯。

後生買居屋成功率0.6% 買綠置居成功率1.8%

負擔得起的青年人也會選擇購買較市價低30%-40%的居屋，不過居屋競爭非常激烈，近年居屋超額認購率往往高達數十倍。文件數字顯示，2017年居屋申請者中，49%為30歲以下人士，多為一人申請者，但當年分配予一人申請者的單位數量只佔單位總數的5%，加之單身人士選樓次序排在其他申請者之後，因此當年5萬多名30歲以下居屋申請人中，只有297人成功購入單位，成功率低至0.58%﹙成功購入居屋的30歲以下買家數目/30歲以下的申請者數目﹚。

2017年5萬多名30歲以下居屋申請人中，只有297人成功購入單位，成功率低至0.58%。﹙立法會文件圖表﹚

首置按揭樓價上限調高 憂加重負擔

政府去年推出「港人首次置業」，供收入高於居屋資格上限，但又未能負擔私樓的人士購買。2019年1月接受申請的「煥然懿居」共收到2萬多份申請，出售450個單位。

雖然較之居屋，首置成功買家中，青年人比例較高﹙34.3%﹚。但8,272名30歲以下申請者，只有155人成功購入單位，成功率只有1.8%。﹙立法會文件圖表﹚

雖然較之居屋，首置成功買家中，青年人比例較高﹙34.3%﹚。但8,272名30歲以下申請者，只有155人成功購入單位，成功率只有1.8%﹙成功購入首置單位的30歲以下買家數字/30歲以下的申請者數字﹚。文件亦提到，政府近期放寬按揭規定，將首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限調高至800萬港元，但也有意見認為，較高按揭成數或加重青年人長遠供款負擔。

公屋聯會：有一定年資及積蓄 30歲置業無可口非

社會近期有聲音認為，在香港的高樓價下，青年人期望30歲便能置業是不設實際。公屋聯會總幹事招國偉則認為，30歲的青年人一般已有一定的工作年資及積蓄，開始考慮置業屬「無可厚非」，然而較少青年人能夠負擔私樓，認為政府應該增加資助房屋中，分配予單身人士申請﹙多為青年人﹚的配額。

招國偉續指，青年人置業多為計劃將來組織家庭，而30歲左右正正就是本港的平均結婚年齡，此外增加資助房屋配額亦可幫助青年人向上流動。