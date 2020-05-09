塔門牛不吃草　食杯麵、垃圾　牛糞現膠袋　義工送草助「戒膠」

疫情下市民一窩蜂到郊外除下口罩、呼吸新鮮空氣，塔門成野餐露營熱點，但享樂過後遺下的垃圾遍佈草叢、山坡，取代鮮草成島上黃牛的「食糧」。有黃牛明明瘦得見骨，肚卻漲得向下垂，疑胃部塞滿膠，有牛義工在上月底及本月初均發現牛糞中有膠袋。為幫助對人類食物上癮的黃牛「戒毒」，牛義工從市區帶來鮮草，初時牛對草的反應冷淡，等了約10分鐘後才勉強吃了兩口，經多次「治療」才主動吃草。 島上的黃牛聞到食物香氣，常走近露營地搶食物，連包裝袋一併吞下，食垃圾景象屢見不鮮。有牛義工慨嘆「食膠好似食白粉，（牛）會上癮」，多次呼籲市民千萬不要餵牛，強調「自己垃圾自己帶走」不是口號，望遊人把垃圾帶離島嶼，勿苦了清潔工，勿讓貝澳黃牛Billy慘劇重演。

▼塔門綠草漸少垃圾暴增 義工為牛送草▼

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黃牛腹部腫脹 疑胃藏垃圾

塔門有草洲之稱，在遼闊草原上可野餐，也可享受海景，但近年弓背山坡（又稱塔門草原）涼亭附近部分草地寸草不生，即使有草也十分短小。疫情下不少市民趁假期到塔門除罩相見，有人更與島上「居民」黃牛共享美食。

大嶼山愛護水牛協會義工上月到塔門探訪黃牛，發現牠們普遍瘦弱，當中有兩隻瘦得見骨，腹部卻異常腫脹，懷疑牠們胃部藏滿垃圾，卻無法排出，以致嚴重營養不良。有牛義工在上月底發現牛糞纏有膠袋，一來證實島上黃牛曾吃廢膠，二來反映牛有能力把膠袋排出，遂招募義工每周到島上阻止黃牛再吃垃圾及記錄牛糞情況。

塔門有草洲之稱，但近年草地持續光禿，島上黃牛可進食的草有限，當發現地上有鮮草，有黃牛急不及待進食。（梁鵬威攝）

塔門牛吃垃圾成癮 義工送草助「戒膠」

記者在平日隨義工隊上島視察，在到訪前兩日已有熱心人士在假日清走島上約40大包垃圾，仍見山邊處處有垃圾，如濕紙巾、煙頭、食物包裝等。四個女義工從市區帶來如地毯草、蘆葦、芒草等鮮草，一人一大袋，炎熱天氣下拉車上山甚是吃力，熱得汗水直流。

義工Carson當日是半個月內第七次「家訪」，最初發現有黃牛看見鮮草也沒有反應，送來的草放了約10分鐘，黃牛才勉強吃了兩口，最後還是走去別人的營地覓食，嘆言「心都碎晒」。曾見過有人餵牛吃薯片、魷魚絲，Carson氣得直斥其不是，也曾目睹牠搶麵包、吞下未開封的杯麵等，半日內多次與牠鬥搶食物，無奈說牠們似是會自動偵測食物氣味，不敢想象曾吃下多少垃圾。經過數次送草，屢次阻止走近人群，Carson笑言黃牛有時會發出聲音表達生氣，但慶幸是近日牠們主動吃草的時間增加，也減少撞入別人的營地，只希望「有好嘢食時，就唔好再食垃圾」，改掉牠們的壞習慣。

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黃牛誤以為人類食物才是主糧

在尋牛期間，發現山坡下的一隻母牛同樣瘦得見骨，腹部異常腫脹，Carson形容這是典型垃圾肚，若把島上的黃牛置之不理，或有更多貝澳黃牛Billy慘劇出現，同日義工再於島上發現三件纏有膠袋的牛糞。2018年11月黃牛Billy離世，經獸醫解剖後發現其胃部有大量膠袋，數量可裝滿兩個垃圾桶，相信死因是消化系統被膠袋阻塞，導致未能正常進食及消化食物。

大嶼山愛護水牛協會主席何來多次強調一定不能讓牛隻進食人類食物，「你餵完佢，佢會去垃圾桶搵相同氣味嘅嘢」。她說，島上黃牛誤以為人類的食物才是主糧，希望透過送草，讓牛隻重新進食較多纖維的鮮草，探究會否有助排出體內塑膠，也減少吃膠，「可能長命多幾年，否則會繼續營養不良」。島上綠草日漸稀少，但垃圾日益增加，她認為面對通地垃圾，黃牛即使吃草，也有機會吃到垃圾，義工的工作只是「救災」，希望草地可分階段休養復原、遊人不要餵牛及自己垃圾自己帶走，以及加強檢控亂拋垃圾，令牛隻棲息地免受破壞。

69歲張伯伯是塔門清潔工，他說在復活節假期一日內獨自從山頂帶走四十多包垃圾，仍從容地說「當做運動」。（梁鵬威攝）

清潔工伯伯復活節假期日挑逾40包垃圾

島上垃圾在假期堆積如山，日前網上一張塔門老翁獨力擔起四大袋垃圾下山照片曾引起討論。記者偶遇該名老翁，原來是已經69歲食環署外判清潔工張伯伯。他估計，近月假期日均有逾千人上島，幾乎每次一枝擔挑、四大袋垃圾從山頂走到近碼頭垃圾站，一日來回五次，在復活節假期一日更要走十多轉，一人帶走四十多包垃圾。別人擔心他太辛苦，他卻從容地當做運動面對，「人多就行密啲囉，習慣咗就唔辛苦」。

在弓背山坡搭帳露營的朱小姐表示，會盡量把食物收好，但當煮食時氣味會令附近牛隻知悉「有嘢食啊」，然後她們要捧着食物跑走，也見過附近營友整個排包連袋被咬走，經一輪互搶後只取回五分一個包，只能做好自己本分及幫忙清理島上垃圾。而市民林女士與丈夫在島上露營三日兩夜，曾目睹有人看見黃牛大驚及跑走，任由牛隻在其營內「放題」，有見及天氣熱及山上幾乎無水源，故丈夫從山間撿來膠兜，倒了約20公升水，為一眾黃牛解渴。

朱小姐表示，煮食時氣味會吸引附近牛隻，然後她們要捧着食物跑走，也見過附近營友整個排包連袋被牛咬走。（梁鵬威攝）

根據漁護署資料，今年1月至4月郊野公園康樂場地及行山徑收集到的垃圾量達1,010噸，較去年同期增加近一成；遊客人次達437.2萬，較去年同期增加約7%。在今年首四個月，漁護署共檢控60名涉嫌在郊野公園亂拋垃圾的違例人士。

但是，漁護署表示塔門不屬郊野公園範圍，故不屬其監管，如市民發現島上牛隻有任何異常情況，可致電1823聯絡署方跟進。 食環署則表示只負責收集島上垃圾，已用鐵欄將垃圾桶圍起，避免野生動物在覓食時翻倒垃圾桶造成環境衞生問題，沒有統計垃圾量。

地政總署表示，有關地點是未批租或未撥用政府土地，會為天然植物提供非經常性護養，但植被政府土地及設立休草期不屬地政總署職權範疇。