新冠肺炎｜中央圖書館排長龍取籌　市民：攞完籌仲要等、有啲亂

本港新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，多項公共服務亦陸續恢復。今日（6日）多間圖書館重開，包括銅鑼灣中央圖書館部分設施，開放時間為下午1時至8時，市民要取籌分時段內進。下午1時許中央圖書館外排起近二百人長龍，更由圖書館門外伸延至連接維園天橋，大部分均為家長帶同小朋友到場。 然而不少市民不滿排隊取籌程序，取完籌後，仍要等待一個多小時才可入場。有排隊家長批評「有啲亂，攞完籌仲要等咁耐，𠵱家咁熱點頂！」

下午1時許中央圖書館外排起近二百人長龍，更由圖書館門外伸延至連接維園天橋。（盧翊銘攝）

今日局部重開的設施包括中央圖書館及大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館等，而重開部份為成人、青少年及兒童圖書館。為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約1小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。

每節只予250人進內

於中央圖書館一節有250個籌，下午3時30分入館的籌號於2時15分派發，1時許已有近百名市民排隊輪候，而籌號於未夠2時半已派發完畢。中央圖書館門外亦設還書處，有職員協助市民將圖書放在車上，還書市民駱驛不絕，放圖書的手推車迅速爆滿，職員要由館內推出另一架手推車。

中央圖書館內設體溫檢測儀器，入場前要先量體溫。（盧翊銘攝）

排頭位的麥先生1時半已到場排隊，他指今日放假，而居住地區圖書館仍然關閉，故特意到中央圖書館為兩歲女兒還書及借書。他稱擔心天氣熱，加上人多排隊或有傳染風險，因此沒有帶女兒到場，「個女好耐無睇圖書館啲書，想借到童話書番屋企睇」。他認為早前圖書館短暫重開時入場安排較今次好，當時取完籌後就可進場，但今日取籌後仍要等一個多小時，「安排有啲混亂，都無辦法，攞完籌喺附近行下等囉」。

+ 4 + 3 + 2

葉太坦言沒有預料今日這麼多人排隊，安排亦「有啲亂」。（盧翊銘攝） 葉太帶同二年級兒子，以及親戚一年級的女兒到場，她笑言「好耐之前都想嚟圖書館借書，見第一日開就帶佢過嚟，停課咁耐無出過去」。她坦言沒有預料今日這麼多人排隊，安排亦「有啲亂」，若未能取到籌就離開回家，「唔敢留咁耐，擔心有傳染風險」。葉太最後成功取得3時半入館的籌號，她指取到籌後會到銅鑼灣逛街，「去冷氣地方行吓，唔係咁熱點頂呀？」

四年級的黃同學就指因住所附近的鰂魚涌圖書館仍然關閉，故由工人帶同到中央圖書館。（盧翊銘攝）

四年級的黃同學就指因住所附近的鰂魚涌圖書館仍然關閉，故由工人帶同到中央圖書館。他稱「想借老夫子睇，好耐無去過圖書館」，亦想借與天文學及數學有關的圖書。他坦言天氣炎熱排隊十分辛苦，「好耐無睇過新書，都要等下」。