康文署公布21類設施下周三率先啟用　圖書館實施特別開放時間

本港新冠肺炎疫情緩和，政府今日（28日）宣布部份公共服務將會重開。康文署公布，轄下部份設施分別於下周三（5月6日）及5月11日分兩階段重新開放。

運動場跑道、羽毛球場、乒乓球枱率先開放

康文署公布，部份設施率先於5月6日重新開放，運動場的免費設施包括：

1.跑道（只限緩步跑活動）

2.健身設施

3.卵石徑

4.單車設施

5.羽毛球場

6.網球場

7.極限運動場

8.滑板場

9.滾軸溜冰場

10.模型車場

11.模型船池

12.乒乓球枱

而同日起開放的收費設施，包括：

1.網球場

2.草地滾球場

3.牛池灣公園射箭場

4.石澳障礙高爾夫球場

5.屯門康樂體育中心內的射箭場

6.高爾夫球發球練習場

7.練習草坪

兒童遊樂設施將繼續關閉直至另行通告。（資料圖片）

圖書館亦開放 將限入場人數、時段

文化設施方面，5月6日局部重開的設施包括中央圖書館及大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館，重開部份為成人、青少年及兒童圖書館，並實施特別開放時間，即星期一至六下午1時至8時，星期日及公眾假期上午9時至下午5時。

為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約1小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。館內將提供有限度服務，包括借還服務及領取已預約資料。

而位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站，香港公共圖書館的還書箱以及港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱服務亦將於5月6日恢復。

博物館將重開 部份要分段入場

5月6日部份重開的設施還包括康文署13間博物館，即香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、茶具文物館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、三棟屋博物館、孫中山紀念館、葛量洪號滅火輪展覽館、香港鐵路博物館、香港電影資料館和香港視覺藝術中心（只開放工作室），所有互動式展品及公眾節目暫停。每日實施特別開放時間由上午10時至下午5時（休館日除外）。當中，香港藝術館、香港文化博物館及香港歷史博物館將採取分段式（每節兩小時）入場以控制人流，參觀人士以先到先得方式進館。

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5月11日重開室內康樂設施如壁球場

而5月11日開放的設施均為室內康樂設施，包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室／枱、香港單車館單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。

康文署表示，公眾游泳池、泳灘、足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施均會繼續關閉直至另行通告。

表演場地將不會早於5月底前開放，原定於6月至8月舉行的「中國戲曲節」和「國際綜藝合家歡」將會取消。而音樂事務處的音樂中心其他文化設施將繼續暫停開放。

預約服務5月5日起陸續恢復

市民可於5月5日起使用康體通預約重開的收費設施，預訂櫃枱則於5月6日起恢復服務。免費陸上康體設施、團體預訂收費陸上康體設施、轄下婚禮場地、露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的預訂申請，將繼續暫停。

城市售票網除維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務外，位於康文署轄下表演場地的售票處和附設自助取票機將於5月6日起恢復運作，並實施每日特別開放時間（中午12時至晚上6時30分）。

如因疫情影響而關閉場地，退款安排可留意康文署網頁。而城市售票網取消活動的退票安排，則於5月6日在起提供，詳情可參考城市售票網網頁。