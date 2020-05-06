【新冠肺炎】房委會通過零售及工廈減租75%　擴大受惠範圍

房委會今日（6日）通過，向超過8 300個非住宅租戶擴大租金寬減幅度至75%，生效日期由4月1日至9月30日。有關的減租措施將擴大以涵蓋巴士車長休息室和大部分廣告牌的租戶或暫准證持有人，以及停車場商用車輛月租戶。 此外，房委會物業內的處所如須按照相關的政府規定或指示關閉，租戶亦可申請在此關閉期間獲全額租金寬免。

房委會通過非住宅租戶擴大租金寬減幅度至75%。（資料圖片）

房委會轄下商業樓宇小組委員會通過將為期6個月的50%租金寬減擴大至75%，料約2450個零售和3300個工廠大廈單位租戶受惠。此外，相關措施擴大涵蓋巴士車長休息室和大部分廣告牌的租戶或暫准證持有人，以及停車場商用車輛月租戶。房委會指，約40份巴士車長休息室租約和80個廣告牌，以及約2500名停車場泊車位使用者將合資格受惠。

至於房委會物業內的處所如須按照相關的政府規定或指示關閉，有關處所的租戶亦可申請在此關閉期間獲全額租金寬免。

房委會指，生效日期追溯至本年4月1日，租金寬減不包括差餉和空調費用。房委會指，會彈性處理於租金寬減期完結前屆滿的租約。租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，於租約期滿後以現有的租金水平繼續使用有關單位。在議定新租約的新租金後，新租金的有效期將追溯至新租約原有的生效日期，而已繳交的暫准證費則可用作支付新租約的租金。

而若租戶已繳付4月及5月的租金或暫准證費，房委會將安排將已繳付款項抵銷隨後月份的租金或繳款。