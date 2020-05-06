CU Mask｜K1、K2不復課未知派口罩安排　校長冀安排家長到校領取

政府公布向全港市民免費派發一個可重用口罩，今日起網站接受登記，至於幼稚園及小學生則會經學校分發。不過，幼稚園K1及K2學生本學年不會復課，有關口罩如何分發尚存疑問。 《香港01》以市民身份向官方熱線查詢，對方形容「情況較為特別，暫時未有資料提供。」創科局指，K1至K3學童會經由學校獲取口罩，據知校方會作出相關安排。有幼稚園校長表示，暫時未收到政府就分發口罩發出指引，但相信校方可以安排K1及K2學生家長到校領取政府口罩，對學校行政不會造成太大負擔。

全港市民今日可以到官方網站登記領取可重用口罩，唯獨幼稚園學生及小學生則毋須登記，經學校分配。（資料圖片／余俊亮攝）

會否或如何分發口罩 官方熱線：K1及K2情況特別 未有資料提供

全港市民今日可以到官方網站登記領取可重用口罩，唯獨幼稚園學生及小學生則毋須登記，經學校分配，每人可獲兩個。而3歲以下嬰幼兒則不獲發口罩。

不過，教育局昨日宣布，幼稚園K3將於6月15日復課，至於K1及K2則不會於本學年復課，但這兩個班級的學童達4至5歲，如何領取口罩仍尚存疑問。《香港01》記者就此以市民身份致電官方熱線查詢，接線人員形K1至K2學童情況較為特殊，暫時未有資料提供，相信會有「特別安排」，但未有確實日子答覆，稱可索取記者資料以立案跟進。

創新及科技局回覆查詢指，幼稚園的學童會經由學校取得幼童呎碼的「銅芯抗疫口罩」，每名學生會獲發兩個。據了解，幼稚園會為分發口罩予其K1至K3班的學生作出安排。

創新及科技局回覆查詢指，K1至K3的學童會經由學校取得幼童呎碼的「銅芯抗疫口罩」。（資料圖片／高仲明攝）

幼稚園校長：可安排K1及K2家長到校領取

本身是幼稚園校長的教協理事梁秀婷表示，暫時未收到教育局就交收、分配可重用口罩的程序資料。她指，疫情期間，其校每兩至三星期均會聯絡家長，分時段到學校領取學習材料、功課等，若果安排K1及K2家長到校領取口罩，相信校方行政上可以處理。

梁秀婷認為，最理想在復課兩星期前、即五月底時收到可重用口罩，並於復課前向學童派發口罩，由校方安排家長到校領取。她指，口罩是貼面用品，小童皮膚較為敏感，容易受到刺激，能夠在復課前安排試戴，會較為穩妥，有助他們適應新口罩。校方亦有足夠時間，為家長準備額外的口罩使用及清潔指引，一併於派發口罩時提供，「如果開學當日先派，學校要處理防疫工作，相信未必處理到。」

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津貼小學議會：料五月底可收到政府口罩

小四至小六學生將於6月8日復課，津貼小學議會胡艶芬認為，最理想是學校於復課前收到可重用口罩，至於何時分配口罩，則交由學校按校情決定。據她了解，學校將於五月底收到政府口罩。胡指，以其校為例，早前已為有需要的學生代購兒童口罩，為開學前做好準備，故可安排復課後才派發可重用口罩。不過，部份學校或有不少基層家庭，若學校未能為學生籌備足夠口罩，則可安排復課前讓家長領取，以令他們安心。