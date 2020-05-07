新冠肺炎｜宣道會劉平齋紀念國際學校八月重開　斥資百萬元防疫

停運約三年以翻新校舍的九龍城區宣道會劉平齋紀念國際學校，將於今年八月重新開校，校長許陳幹華說，學校仍在翻新階段，因應疫情將斥資近一百萬元購置防疫儀器及用品，包括可消毒平板電腦的儀器，另會將防疫融入校園生活，在時間表中加入常規洗手時段、健康課滲入洗手及戴口罩信息等。此外，校方會邀請醫護到校，向家長及教職員分享防疫要點。

停運三年以翻新校舍的九龍城區宣道會劉平齋紀念國際學校，將於今年八月重新開校。（鄧穎琳攝）

防疫融入校園生活 時間表設常規洗手時段

新冠肺炎疫情下，全港學校正嚴陣以待，為復課做準備，而花三年翻新後即將重開的宣道會劉平齋紀念國際學校亦不例外。該校校長許陳幹華說，除了添置搓手液、紅外線體溫體測儀、消毒地氈、訂購5000個口罩等防疫物資外，亦會在校園內增添衛生設施，並調整課程內容，將防疫融入校園。

她舉例指，校內會添置更多洗手台，並在學校時間表內增設常規洗手時間，讓學生養成勤洗手的習慣。而學生的健康教育課程中亦將調整，增設洗手歌、戴口罩口號等，以遊戲將防疫及衛生意識灌輸給學生。至於原有的家長簡介日及教職員培訓工作坊，亦會邀醫護到場分享防疫要點。

多購用餐桌拉開距離 15萬元購儀器清潔平板電腦

由於用膳風險頗高，她透露學校已購入多十張飯桌，將每桌用餐人數由5至8人減至限坐3人。課室方面，每房間皆設搓手液、消毒噴霧機及兩個垃圾桶（分別棄置口罩及一般垃圾）；至於坐墊亦轉用獨立坐墊，而非傳統多人共用的大坐墊，以方便清潔及讓學生保持距離。電子學習屬大趨勢，該校亦會用平板電腦教學，許陳幹華說，校方已斥資約15萬元購入儀器清潔電子用品：「買了三部紫外線燈殺菌充電車，放了平板入去後，大約五分鐘就可滅菌。」

+ 4 + 3 + 2

宣道會劉平齋紀念國際學校採用加拿大教學模式，以雙語教學（英普、繁體字）。該校在1992年創校，2017年停辦開展工程，斥資9,300萬元翻新的校舍工程尚未完成，將於今年8月重開，許陳幹華說，學校維修工程進度沒受疫情影響，有信心可如期八月開學。

+ 2

重開首學年先收132人 較預期的200人少

校方透露，2020/21學年取錄約132名學生，當中三班為預備班、兩班一年級，另有一班為二、三年級混合班，每班約22人；而2021/22學年起逐步增辦四至六年級課程，預計未來五年內收生人數可達550。

被問到為何首學年收生人數與早前接受傳媒訪問時公布的數字有分別？許陳幹華解釋，學校去年9月曾初步估計收生200人，首階段招生接到近300份申請，但校方接觸家長及審視經濟、社會情況、學校資源等眾多因素後，下調了收生目標。目前若不計算已取錄並繳費的132名學生，尚有數十學生在候補名單中，而疫情以來均沒接到已獲取錄的家長申請退學。

至於學費及師資，許陳幹華坦言，聘請教師頗有難度，但目前教學班底已大致組成，老師連助教共11人。每年學費約10至12萬元，實際金額須待教育局審批，另須支付約26萬元個人資本證（ ICN）或每年交2.5萬元年度徵費。