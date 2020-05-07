【新冠肺炎】運動場重開　飲水機續封閉　長跑班擬一拆四復課

新冠肺炎疫情放緩，康文署部份戶外康樂設施周三（6日）重開，停擺逾月的跑道終於解封，有跑會教練急不及待結伴落場復跑，並為明天（8日）限聚令鬆綁做好準備，有意重啓延課多時的跑步班，但會分拆成小組同場各自圍圈練習，及減省較高風險的訓練項目。 他又提醒部分跑友停跑多時，復跑時切記操之過急，宜量力而為。近日天氣炎熱，惟運動場更衣室及飲水機仍然停用，呼籲跑友留意。

久別多時，文少杰（左二）與其他教練們終可重返運動場練跑，教練阿鏜（右二）直言開心，因運動場停開期間，他只能改為街跑練習，另一教練阿希（左一）則認為，運動場更衣室未有開放，帶來極大不便，「跑到出晒大汗都冇得沖涼。」（余俊亮攝）

「Running Man Athletic Club」 （RMAC）跑會負責人文少杰昨日(7日)專程與另外3名教練，重返運動場練跑，同時視察運動場重開情況。傍晚時分的北區運動場，雖然太陽猛烈，仍有數十名市民到場跑步，亦有部分中年人士戴上口罩緩步。

文少杰稱，跑會旗下共有19班跑步訓練班，全部於康文署運動場上課，共有約1000名學生。文少杰教練表示，自爆發疫症以來，部份學員擔心外出有感染風險，亦因渣打馬拉松等比賽紛紛取消，「意味賽季都完咗，無動力練習。」學員出席率微跌，他唯有將大班分拆，減少互相接觸風險。不過，自港府宣布關閉康文署設施包括運動場，所有跑步班需要全面煞停。

停擺逾月的跑道終於解封，文少杰（右）昨終可重新練跑，亦為明天重開跑步班做好準備。（余俊亮攝）

透過網上視像平台與學員練體能

停跑期間，部分學員苦無機會練習，文少杰指有其他跑會教練會利用網上視像會議平台，「與學員一齊練體能」，但他認為成效不大，遂改為向學員派發「功課」，呼籲他們自行練習。不少學員私下練跑，並於訓練班通訊群組內自貼「獨跑相」分享，又有人紛紛訴苦，「好多同學都話想快啲出返嚟一齊跑。」

跑步教練：提醒學員運動前後戴口罩

港府明天(8日)將放寬限聚令，聚集人數可增至八人，文教練指，本身預期可完全解禁，「咁都冇辦法啦。」不過，限聚人數鬆綁，亦代表大規模復跑有望，他計劃明天全面復課，但屆時每班二十至三十人的跑步班，將會按學員程度分成小組訓練，各自圍圈按教練指示，練習熱身動作、主項訓練等，但因應疫情，將會減省需接觸地面的體能訓練，亦會盡量縮短講解時間。文教練又謂，不擔心同場分組教授會違例，「會盡量做得好啲，跟返規矩。」他表明，會提醒學員如有不適切忌上課、亦會呼籲做好個人衛生，運動前後亦要戴上口罩。

+ 7 + 6 + 5

隨着疫情放緩、運動場重開，市民將陸續復跑，他提醒跑友們做好個人衛生，復跑時亦切忌太急進，加上天氣轉熱，應循序漸進增加強度，「好多人太耐冇練跑，千祈唔好逞強。」他又稱，更衣室未有一併重開，擔心跑步人士未能於運動後更衣洗澡，會造成衛生風險。

運動場無水飲 跑友緊記自備飲用水

他續指，政府年前為推動源頭減廢，停止於政府場地的飲品販賣機出售樽裝水，惟目前受疫情影響，運動場的飲水機需要停用，他提醒跑步人士緊記自備飲用水，「依家天氣好熱，唔飲水好易出事。」