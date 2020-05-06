新冠肺炎｜民研：六成人支持政府放寬限聚措施　兩成人批過嚴

香港連續多日維持無新增確診個案，政府昨（5日）公布一系列放寬「社交距離」的措施，包括容許美容院、健身中心、按摩院、戲院等重新營業，並把食肆每張枱只可坐4人的限制放寬到8人。 香港民研在政府公布新措施後，透過網上問卷訪問逾5000市民，約六成人對新措施表示支持；57%受訪者認為放寬措施推行日期適中；約兩成人認為措施過嚴。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為政府放寬社交限制措施的時機適當，因為香港至今已連續17日沒有出現新增本地感染個案。（鄭榕笛攝）

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為政府放寬社交限制措施的時機適當，因為香港至今已連續17日沒有出現新增本地感染個案，超越一個潛伏期，若往後維持零新增個案，即可肯定本地傳播鏈已經不存在。

曾祈殷指出，放寬限制措施的先決條件是香港關口檢疫措施不可改變，從口岸邊境以及機場入境香港人士須照舊進行深喉唾液測試以及14天強制檢疫。他指，若政府鬆綁關口檢疫設施須非常小心，確保有足夠配套監察入境人士，考慮香港檢測能力、隔離設施數目以及追蹤隔離人士的效率等。

民研副行政總裁鐘劍華分析指，疫症期間市民一直期望政府提出對應市民焦慮的措施，普遍港人渴望回歸正常生活，亦質疑限聚措施過緊導致食肆經營困難，因此對於政府最新公布的措施反應正面，亦相信政府現時做法正確。

鐘劍華指，若然政府急於求成，日後關口防控不善，導致感染個案回流香港，民意或會重回數月前光景。