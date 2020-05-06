復課│教育局向學校發信禁下午時段補課　邀校長商跨境生後備方案

新冠肺炎影響下，全港停課已三個月，港府公布中小學分階段在本月27日復課後，亦向中小學及幼稚園校長發通告，講解復課後的安排，當中指示課室座位須採隔行兼單向「面對背」座位；並明令學校復課後不應在下半天安排學習或活動，避免大量學生一整天在學校活動。 至於跨境學童方面，消息指教育局將與受影響學校的校長會面商對策，當中亦會包括跨境生未及復課的後備方案。

教育局沒指明座位間距，但提醒學校盡用課室空間，拉遠學生間的距離。（資料圖片）

教育局通告中要求學生須每日量體溫、所有入校人士及校車內須戴口罩；而校內須張貼與新冠肺炎相關的健康資訊。課室座位方面，教育局沒指明座位間距，但提醒學校盡用課室空間，拉遠學生間的距離，並要求中小學課堂上採「面對背」單行座位，並排書桌亦須為單行。另應安排學生分批小息及返放學，避免大量學生聚集。

教育局：學校應避免學生一整天在學校活動

停課已久，高中課程緊張，曾有校長及老師表示會考慮在下午進行小組補課，但教育局通告中表明，除特殊學校外，「學校不應在課堂以外的另一個半天安排學習或其他活動，避免大量學生一整天在學校活動。」

消息：詳細防疫指引料下周三前公布

復課須考慮多方面安排，教育局表示，正擬訂「2019冠狀病毒病學校復課指引」供學校參考，將盡快公布。消息指，教育局將盡量在下周三（13日）前公布詳細指引，預留時間供學校實行。而鑑於幼稚園教學模式和運作情況與中小學有別，教育局將另行向幼園提供指引。

本港約有2.7萬名跨境學生，教育局局長楊潤雄直言，除了要與內地商討跨境生檢疫，亦要考慮本港的衛生風險。（資料圖片）

教育局將約見校長會面 商跨境生未能復課的後備方案

本港約有2.7萬名跨境學生，教育局局長楊潤雄今日（6日）表示，除了要考慮本港的衛生風險，亦須與內地商討跨境生檢疫安排，否則即使本港豁免跨境學童抵港後強制檢疫14日的規定，學生回內地時仍須接受14天強制檢疫。有消息指，教育局將與較多跨境生的學校校長會面，商討有關跨境生的復課事宜，包括若復課日臨近但跨境生通關問題尚未解決的後備方案。

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