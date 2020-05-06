CU Mask｜政府分兩輪送口罩到學校　每名學童可獲發2個

港府宣布向全港市民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，創新科技署今日（6日）向全港學校發信，表示會分兩輪在本月中旬及本月底至6月初向學校派發口罩，並特別呼籲幼稚園向K1、K2及本學年較早時候退學的學童分發口罩。每名學童可獲派兩個口罩，而小六生將另獲多一個成人尺碼的口罩。

創新科技署致學校的信件中表示，政府會向小學及幼園生每人派發兩個清洗後可重用的「銅芯抗疫口罩」。（資料圖片）

5月11日開始向學校派口罩

創新科技署致學校的信件中表示，政府會向小學及幼園生每人派發兩個清洗後可重用的「銅芯抗疫口罩」，而小六生將另外獲發一個成人尺碼的口罩，即小六生可獲三個重用口罩。

港府將分兩輪將口罩送往學校，每輪每名學童可獲一個口罩，首輪是本月11日至15日，次輪是本月底至下月初。

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創新科技署呼籲幼園向較早退學的學童派發口罩

創新科技署向學校指，已為2020/21 學年入讀小一及幼稚園K1的學童預留口罩，並於第二輪時送往學校。署方呼籲幼稚園協助向暫未能復課的K1、K2及本學年較早時候退學的學童分發口罩。署方提醒，口罩屬個人物品，不可與他人交換佩戴，清洗時須單獨手洗。

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「銅芯抗疫口罩」由香港紡織及成衣研發中心研發。政府指，口罩由六層功能物料構造而成，其中兩層含少量銅並以特別方法製造，可抑制細菌、常見病毒和其他有害物質；多層結構亦有效阻隔飛沫。口罩符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100 一級標準，可清洗60 次。由於口罩包裝時已經臭氧消毒，初次使用前毋須清洗。