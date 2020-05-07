新冠肺炎｜酒吧周五可恢復營業　業界︰當日凌晨視乎人手立即重開

本港新型冠狀病毒（COVID-19）疫情逐漸緩和，政府於5月5日公布一系列放寬限聚令的有關措施，其中酒吧將在5月8日凌晨零時起，可有條件恢復營業。 有酒吧經理指，公司暫未決定會否在8日凌晨零時立即恢復營業，要視乎人手的安排，但指飲食以外仍要戴口罩的規定存「灰色地帶」，政府應作出詳盡的解釋。

酒吧經理林小姐指，另外兩間持酒吧牌照的分店，公司暫未決定會否在8日凌晨零時立即恢復營業。（鄭子峰攝）

全港酒吧於周五凌晨起，可以滿足條件後恢復營業，包括只招待一半人數、每桌最多4人、不設現場音樂表演和跳舞、客人飲食以外要佩戴口罩。

在停業令期間，有酒吧因持有餐廳及酒吧牌照，仍能以餐廳牌繼續營業。Vici Bar荃灣分店是其中之一，為其中能避過停業28日的幸運兒之一。酒吧經理林小姐透露，店舖每月須「跑數」達標，員工才可獲發賞金，但自疫情爆發後已未曾達標，平均每日少5,000元生意額，「就算上年反修例運動前後，每個月都跑到Target。」

周五酒吧慣常較熱鬧 或立即重開

她指，酒吧為維持收支平衡，早在疫情期間已推出優惠，如酒類以外的食品已全日八折，外賣自取更低至七折，而酒類尤其生啤的來貨價高，難以推出更多優惠。她亦對未來「唔係咁睇好」，指疫情不止對酒吧有嚴重的影響，「係對任何行業都有影響，對面間餐廳以前每日都排滿人，而家冇人。」

至於另外兩間持酒吧牌照的分店，公司暫未決定會否在8日凌晨零時立即恢復營業，要視乎人手的安排。但她又指，因酒吧於星期五較為熱鬧，有可能在禁令後立即營業。

顧客飲食外戴口罩難以實行 存灰色地帶

此外，她指酒吧為了遵守政府公布的最新規定，已掉動桌椅的位置，座位變得更疏落，載客量亦從80人減至40人。酒吧亦已封鎖另一個入口，以免出現顧客沒有量體溫及消毒雙手。她續指，每張枱之間亦放置了約一米高的移動式隔板，但她坦言「冇可能再喺枱上面加多塊板，你都唔想同女朋友傾計俾對面位聽到晒啦，變到茶記就無謂。」

她指，若顧客獨自一人前來，將會「一個人霸四個位」。她認為，該情況沒辦法處理，「只能夠問下佢叫唔叫嘢食呀，見佢飲完杯酒提醒佢戴返口罩。」她亦指出，限制顧客在飲食外戴口罩的規定存「灰色地帶」，指政府應作出詳盡的解釋，「究竟係飲完一啖戴返口罩，定係飲完一杯戴返口罩？唔通食條意粉又要戴返咩？」

提到不願遵守政府規定的醉酒顧客，她說「醉酒客好麻煩」，但酒吧以熟客生意為主，醉事鬧事的情況不多。若顧客遇到不願合作的情況，為顧及營業不產生紛爭，只能報警處理。