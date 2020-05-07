新冠肺炎｜Party Room未能復業感失望 質疑政府如何判斷風險高

政府將於明日（8日）凌晨零時起放寬多項措施，包括放寬食肆至最多8人同桌，酒吧、酒館等亦可在有條件下恢復營業，遊戲機中心、健身中心、戲院、美容按摩店、麻雀館等將重開，惟卡啦OK、派對房間（Party room）等需繼續停業。 香港派對場地協會會長林漢然今日（7日）出席港台節目，明言感到「大失所望」，表示之前一直配合疫情，「大家一齊停」，但現時連續多日零確診，情況明顯有好轉。他質疑，政府以何準則審行業復業，認為派對房間風險不比酒吧，亦更易做到追蹤工作。

林漢然舉例，食肆在晚市期間有多客人出出入入，即使桌之間有1.5米距離，但食客仍然是除下口罩，期間口沫橫飛，「好難定一個時間去做客人登記」，但派對房間以預約制運作，又有包廂分開客人，過場期間更可做足消毒工作，「如果你咁講，食肆風險咪仲高過我哋」。他表示，目前已兩個月「零收入」，7至8成行家已想放盤離場，將繼續代表業界向政府、立法會議員反映意見。

香港派對場地協會會長林漢然（中）。（資料圖片）

另一方面，遊戲機中心獲批准復業。持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐在節目指，業界已「準備就緒」，形容為「遲來的好消息」，亦與政府商討出不少防預措施，如一定要戴口罩、量體溫，兩部遊戲機間不能同時使用、需增加隔版以增加距離，每部遊戲機亦不得多於8人使用。停業多日，她表示從業員「一日難捱過一日」，加上年長員工佔大半數，沒有供強積金，在政府保就業計劃下是不受保障，直言未見到有其他計劃支援這一群員工。