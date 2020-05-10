母親節｜師奶獲社企聘請　為基層製餸包：當自己餐餸咁肉緊　

在疫情期間，無疑加重了半職媽媽的擔子，照顧停課留家的子女、排山倒海的工作壓力…… 眼前的阿葉在婚後產子後，主要以兼職幫補家計。然而，年初受疫情影響失業，經朋友介紹下覓得新工，在社企製作餸菜包，再交到有需要的基層人士手中，笑言製作過程中「好肉緊！有時當咗自己餐餸咁！」 作為媽媽的她剖白時指，平衡家庭與工作絕非易事，無奈道有時需有心理準備，「一個電話隨時飛返屋企」，故工作地點近、時間彈性是她首要考慮，僱主的體諒亦很重要。

社企除聘請家庭主婦外，亦會請殘疾人士。（余俊亮攝）

為濕疹兒費心思想餐單 同時為受惠者費盡心思



阿葉原於調查公司擔任訪問員，工作接近二十多年，結婚生兒後辭去全職，改做兼職以方便照顧家庭，自此便於寫字樓任臨時工，惟受疫情影響，公司削減人手，她亦因而「失業」，「第一次，突然間cut，都無諗過cut咁耐」。經朋友轉介下，加入食材平台社企，負責製作餸菜包的廚務工作。



「我鍾意煮嘢食」，由於阿葉11歲的兒子患有濕疹，令她更注意三餐營養，「一晚前已經諗定早餐食咩呀？」對一眾媽媽而言，製作餸包工序雖是手板眼見功夫，但她亦絕不求其：「好肉緊！有時當咗自己餐餸咁！你當個基層係自己，就會好執著啲餸、衛生程度」。她認為，食乃是最基本的要求，盡力做只為受惠者「有啖好食」。

「無返工加上又停課，真係成日同細路哥嘈，太多時間你對我我對你。不如你有你玩，我有我做！」 阿葉

半職媽媽阿葉（左）認為，平衡工作與家庭並非易事。（余俊亮攝）

停課、停工易惹爭執



疫情肆虐數月，直至近日才有望復課，一眾媽媽亦終可放鬆一下。「無返工加上又停課，真係成日同細路哥嘈，太多時間你對我我對你。不如你有你玩，我有我做！」阿葉笑指。談及母子相處技巧，她認為雙方向有一定空間很重要，慶幸兒子復課，不用在悶在家中。



「有次要趕去幫阿仔買校袍，死啦，原來要睇時間，問公司可唔可以早走兩個鐘，公司話我哋無得早走嘅，一係就早一日請假！」 阿葉

一個電話需隨時「飛返去」



作為一個半職媽媽，阿葉坦言，選擇工作時最在意上班地點近、工作時間彈性，「如果唔係人工高都無用」。她笑著道：「好似頭先啱啱電話響，咪我個仔打比我」，若家中有事，可「立即飛返去都得」。她憶述，「有次要趕去幫阿仔買校袍，死啦，原來要睇時間，問公司可唔可以早走兩個鐘，公司話我哋無得早走嘅，一係就早一日請假！」



僱主麥慧嫻（Eva）表示，在聘請員工時不會只局限於某類人，坦言公司有家庭主婦、殘疾人士，「不同的人做不同的野，互補不足」，才是一個真正的共融環境。同為在職媽媽的她明白到，婦女的就業工作困難，故在排更時會更彈性，「如有需要照顧小朋友，可早啲離開」。