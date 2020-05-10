母親節│出身農民家 為九碼布料被送贈漁民　黎玉霞欲尋親團聚

今日（6日）是母親節，一家人齊齊整整聚餐慶祝平常不過，但對於已為人母，「出身」後第一份積蓄，為養母送禮，至今卻未能與親生父母、7名胞姊團聚的Pinky來說，能親口跟他們說句「好掛住你哋」是最大的願望；原名「黎玉霞」的Pinky於出生後數天被送養，雖然至今相隔近六十載，但仍對尋回至親心存盼望，手執針卡是唯一線索：「（針卡）親生父母送給我的禮物，好珍貴，唯一就係呢張紙，好掛念姐姐同父母」，「有時喺度諗隔離嗰個街坊，會唔會係我親家姐呢？」

與親生父母、7名姐姐失散近60年，黎玉霞Pinky對過去念念不忘，不時感慨道：「如果可以見返佢哋就好啦。」(黃寶瑩攝)

6、70年代的香港，生活特別艱苦，不少人為生活，忍痛送走親生骨肉。1961年，Pinky在香港仔賽馬會診所出生，是家中第八名女兒，但由於父母覺得家中已有太多女兒，出生數天後已將她送給一個漁民家庭。

當年，養母便以九碼的布料作「交換禮物」，親生母親當時曾說「將佢（Pinky）養大之後不可以帶走」，惟此別之後杳無音訊。

一張針卡揭示原名為「黎玉霞」

Pinky與親生父母之間的唯一回憶，便是印有英國皇家徽章的針卡，卡內印有親生父母給她改的名字「黎玉霞」。雖然針卡開始變得陳舊破爛，養父母家庭亦給她改上新名字並且一直沿用至今，但是心中仍未抹走「黎玉霞」的身份，她說：「（針卡）親生父母送給我的禮物，好珍貴，唯一就係呢張紙，好掛念姐姐同父母。」

親生母是農民家庭 以務農為生

原來據養父母家庭說法，Pinky親生父母是一個農民家庭，當年一家人居住於現時黃竹坑海洋公園纜車站附近一帶，當時他們主要以耕田、種菜及養豬維生。

得知當年被送養的故事，Pinky直言曾感到不開心，多年來亦未曾以「阿爸、阿媽」稱呼養父母；雖說十分記掛親生家庭，Pinky對為漁民的養父母仍是心存感激，因養父在27歲時使用魚炮捕魚時，曾發生意外，導致失去右手掌、左手三隻手指、雙目失明，自此養母便一個人擔起頭家。

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首份積蓄買金鍊送予養母報答

Pinky在8歲時就讀小學，14歲畢業後，隨即踏出校園工作養家，第一份積蓄便是購買一條金鍊送給養母，「我小學時都覺得媽媽好困難，點解仲會要我呢？然後我會（與養母）一齊喊。」

與親生父母、7名姐姐失散近60年，Pinky現時已建立家庭並育有兩名兒子，但始終對過去念念不忘，不時在家中感慨道：「如果可以見返佢哋就好啦。」因Pinky兒子對這說話聽在耳裏，近年開始鼓勵母親積極尋根，並且聯絡尋親網站Look4mama協助。

「隔離嗰個街坊，會唔會係我親家姐呢？」

這天Pinky來到香港仔賽馬會診所，翻閱針卡及兒時照片，不禁想像當年，她希望能尋回親生父母或7名姐姐，「有時會有傻傻瓜瓜想法，喺度諗隔離嗰個街坊，會唔會係我親家姐呢？都幾掛念，大海茫茫，有時都唔知點樣去搵，希望緣份可以快啲降臨。」