母親節．尋親｜打罵中成長21歲始知被收養　大叔冀尋回生母共進餐

母親節到來，不少人都在節日選擇陪伴在母親身邊，或是送母親一份禮物。對於已經45歲的鄧先生（Paul）來講，卻是遙不可及的夢想。早在出生之前，他就被人以100元「預訂」，連出世紙上都找不到親生母親的名字，待他得知自己是被領養的時候，原來連當年負責處理收養的中間人李池亦已離世…… 手上唯一餘下的線索，便是出世紙上那一行小小的地址「砵蘭街371號」——當年生母便是在這裡的留產所分娩。Paul說有幾年不斷去猜想生父生母的身份，也曾心生怨恨，但現在更多的只是想解開一個心結，「無咩放唔低，若是可以見面，一起食餐飯都已經好足夠。」未能團聚，卻時值母親節，Paul說，若生母仍在世，都會願她身體健康。

童年常被打罵 口角中突然得知並非親生

Paul的童年經歷並不愉快，養父喜歡飲酒，對他疏於關心，而養母常常因為一些小事對他又打又罵，言語中也幾次衝口而出：「你不是我親生的」，年少的他當時從不當真，「當時嘅文化係咁，無怪獸家長呢啲概念」。

一直到21歲，Paul再次和養母口角，暴怒中的養母突然恢復平靜，以平淡的語氣對他說：「你不是我親生的，真的不是。」Paul憶述得知真相的那一刻十分錯愕，「諗唔到呢啲事竟然發生在我身上！我都怨過嘅，後來都係同養父母和解咗。」

Paul 的出生地，已經變成了一棟有電梯的洋樓，他早前甚至曾在那個地址做過裝修，「可能老天在提示我，但嗰吓我未意識到。」(黃舒慧攝)

出生前已被預訂 中間人已經離世 留產所已變洋樓

要知身世，對一般人而言，出世紙上已清楚列出父母的姓名；Paul手中並非沒有出世紙，然而上面卻寫着養父母的姓名。

Paul從養父口中得知自己早在出生前就已經被「預訂」，價值是100元，而中間人「李池」就負責辦好偽造的出世紙，及後便將他從留產所，送到送養的家庭。換句話說，除了「砵蘭街371號」的留產所是生母分娩時的處所外，出世紙並不能解開Paul的身世秘密。

現時「砵蘭街371號」已經變成了一棟有電梯的洋樓，留產所已經泯然於歲月中。Paul說不無遺憾，十多年前做木工，他曾在那個地址做過裝修，「可能老天在提示我，但嗰吓我未意識到。」

從長相尋找線索 對生母有諸多猜想

得知自己非親生後，Paul心中就有了尋親的念頭。他先是不斷觀察自己，發現自己的鼻子「有啲勾」，雙眼則是啡色的，覺得自己可能是外國混血；而本港影星黃秋生成功找到身處澳洲、同父異母的孖生哥哥，也給了他一些希望。Paul希望從長相中，找到自己的身世，「黃秋生對眼係藍色的，我對眼係啡色嘅。」

Paul亦相信長相也是證據，除了鼻子和眼睛之外，他說自己的一對耳朵也同他人不一樣，「我有耳紋，兩個仔後來出世，耳仔都同我一樣！ 」

50、60年代的香港陷入戰後的困難時期，曾有父母遺棄或送養子女。生於1975年的Paul對父母放棄自己亦有諸多猜想，他說，有可能父母也是因經濟困難，無力撫養；或者母親被人「呃」，誕下他之後只好聯繫他人照顧；又或者生母是風塵女子，甚至連親生父親是誰都未必知道，「無論點都好，幾十年前的事情，我唔會再怨恨。」

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養父母離世令他一度覺得「已經無用」

養父母早些年已經離世，沒有生恩也有養恩，放下怨恨，Paul也經歷了一段低落的日子。他說，雖然未親口問過養父母為何要收養他，但是自己知道，無非是因為養母不能生育，家中想要男丁養老，「佢哋過身後，我有一段時間覺得自己嘅人生任務已經完成，好似已經無咩意義。」

搵尋親達人Winnie幫手 願生母身體健康

2018年時他透過傳媒報道，找到專幫人尋親的藝術家蕭愛冰（Winnie）協助。Winnie曾先後幫20多人成功尋親，讓他們與家人團聚。在Winnie的陪同下，他們一起來到悅文留產所的舊址，再次尋找線索，「我有自己嘅家庭，都係我嘅第二人生。如果可以搵到親生父母，就是我嘅第三人生。」

時值母親節，Paul仍未償願找到親生父母的下落，但他說若生母仍在世都會願她身體健康。他並非沒有幻想過重聚的場面，但話到嘴邊又咽了回去，抵換的是滿眼淚水，「無呀，可以一起食餐飯就已經足夠。」