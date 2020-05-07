印傭涉在主人粥內加類固醇　令女僱主突暴肥40磅　否認控罪下月審

一名39歲印傭聲稱希望替女僱主治療皮膚病，涉嫌在其粥內加入類固醇藥丸，導致女僱主及少主人患上皮質醇增多症，女僱主暴增40磅。女僱主求醫後起疑，翻查閉路電視片段後揭發事件。警方經調查後最終落案起訴女傭5條意圖施用毒藥罪，今日（7日）被帶上九龍城法院提堂。被告初時認罪，但其後改為否認全部控罪；案件遂押後至6月24日開審，被告須還押看管。

女被告Rinda涉嫌在主人的粥內加類固醇被控，案件在九龍城法院答辯。(資料圖片)

被告Rinda，39歲，印尼籍女傭，現被控一條意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品，以及四項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品，指她在2019年10月8日、10日和24日分別三次在黃大仙現崇山5A座32樓D 室向陳薏喬及其2歲大的兒子施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，意圖令他們受損害、精神受創或惱怒。

女事主數月內暴肥30至40磅

案情指，被告自2018年7月受僱於女事主，其工作主要負責為她與其2歲少主人準備餐點和整理家務。自2019年4月起，女事主一直受水腫困擾，更曾在短時間內暴增30至40磅。同年10月，女事主在求醫時獲告知其水腫成因是由於攝入過量類固醇，但女事主自知從未有服用過含類固醇的藥物；女事主夫婦因而開始懷疑被告，並暗中觀看家中的閉路電視，發現被告將不知名的藥丸加入粥內。女事主大驚報警，被告其後被警方拘捕。

藥由印尼帶入

警戒下，被告聲稱該藥物主治皮膚病，是她由印尼帶到香港，又稱她在粥內加入藥物，是為了治療女事主，又指她攜同藥物到港時，並沒有被海關阻攔，故她才以為該些藥物並不違法。被告又稱她只曾將藥物混入女事主的粥內，並無將藥物加入少主的餐點裡。

警方接報調查後，發現被告曾於同年10月8日、10日和24日三次將藥物加入僱主的食物內，女事主和少主人均因此而患上皮質醇增多症，引發水腫等症狀。被告其後被警方控以一條意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品，以及四項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用有害物品罪。

控方指女事主一家並無皮膚病

控方指女事主一家人在被告入職前從未有任何皮膚病，認為被告辯解稱在食物中加入類固醇以治療皮膚病之說並不合理，控方將不會採納。同時，控方指女事主的體重短時間內暴增，其所受影響顯而易見。

裁判官嚴舜儀聽聞後，認同指情況令人關注，詢問控方有關被告所加入藥物的來源、服用方法等；控方則稱藥物來自印尼，並無服用指引，亦不知是否需要醫生處方。

被告初時表示願意認罪，並已準備好求情陳詞，但其後改變主意否認控罪。嚴官遂將案件押後至6月24日開審，期間被告需要還押看管。

案件編號：KCCC 2623/2019