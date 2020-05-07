麥長青案｜女被告自稱同是騙案受害人　忘記曾否向麥妻提及曾志偉

前無綫藝人麥長青（麥包）的妻子疑墮入投資騙局後，麥包聲稱工作受滋擾失工作機會，因而向懷疑滋擾者索償案續審，女被告今(7日)在高等法院出庭作供，並稱她也同是騙案受害人，她亦承曾致電麥妻要求對方還她118萬元，惟麥的律師指女被告曾要脅要向藝人曾志偉透露事件，女被告回應稱忘記是否有提及過曾，又稱曾與曾志偉合照，但不知對方是否認識她。

被「麥包」麥長青控告的女被告黃美芳(圖)稱她亦是電話投資騙案的受害人。(朱棨新攝)

原告為麥長青，兩名被告：黃美芳及其公司天時達（香港）有限公司。

黃美芳作供時透露，她從事電話買賣多年，2008年成立本案次被告公司，她的兒子負責處理帳目，她則負責「談判」。2014年她向一名叫吳志豪的男子訂購iPhone 6，並按對方要求開出一張未有抬頭人、涉款118萬多元的支票，該張支票最終存入麥長青的戶口。

代表麥的律師質疑，黃其實並不介意吳把支票還款給他人，黃否認，強調涉款是用作買iPhone。惟律師指，黃之後收到轉帳單，單上寫上麥長青的名字，黃解釋寫上麥的英文名字，當時未有為意。惟吳之後因涉詐騙而被查，黃的兒子事後獲告告知該支票存入了麥的戶口。黃稱她於2015年初致電麥的妻子林孜，要求她還118萬元，但林拒絕，黃承認當時是知麥妻也是騙案的事主。

曾與曾志偉合照

麥的律師指，黃致電林時，曾聲言若林不還錢，就會把事件告知他人，包括曾志偉，並謂：「影響你先生工作同聲譽，就唔好啦。」黃否認說過影響麥工作和聲譽這句話，但不記得有否提及曾志偉。黃又稱，因工作關係曾見過曾志偉，更曾與曾合照，但「唔知佢（曾志偉）識唔識我。」

麥的律師問黃是否想成立一條「華為街」，黃僅回應曾有很多構思。律師又問，黃是否同意鴨寮街比較品流複雜。黃謂：「如果你話同意，我就同意。」

麥稱接工作收費只及以往三分一

此外，麥長青今在庭上稱，他昨日發現網民對本案的評語，形容他是「老千」、「扺死」。他承認事件後仍有「接job」，但指收取的價錢只是之前的三分一，他補充說：「好彩既話，(收取的價錢)已經升左三倍。」此外，亦有客戶表示待他的案件完結後才再作考慮。

麥妻作供痛哭

麥的妻子林孜亦作供，聲稱不想出席是次審訊，又稱近年未能過正常生活。而她庭上提及此事時，因此痛哭。

庭上透露，麥的妻子林孜曾把400萬元交予一名叫吳志豪的男子投資。吳之後給林一張118萬元的支票，聲稱是部份利潤。該支票付款人為次被告，並有黃的簽名。之後林收到自稱屬黃一方的電話，要求償還該100多萬。於2016年1月，有人先後到無綫和麥代言的一間海味舖向麥追債，麥稱其星運受阻，因而向被告索償。而黃的一方則反申索該118萬元。

案件編號：HCA 254/2016