疫境求存｜今年僅開拍兩部電影　停製作幕後零收入　冀投資者出手

電影是「夢工場」，除了用影像將觀眾帶入五光十色夢境外，亦讓台前幕後實現夢想。然而在新型冠狀病毒肺炎衝擊下，有幕後製作人員坦言有如夢醒，或要面對現實，迫於無奈轉行。 電影數碼影像技術員（DIT）大通從事電影幕後工作逾八年，今年只開過三日散工，零收入下，花光積蓄後就要轉行，他遺憾地說，就似一個夢沒有了。 後期製作人員協會會長陳樹幟表示，據了解今年僅得兩部電影進行拍攝工作，明年或只有這兩部港產片上映，他希望政府可提供免稅等支援措施，吸引投資者，令業界有更多工作機會。

疫境求存之電影業界系列：

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今年僅開拍兩部電影 停製作幕後零收入 冀投資者出手

大通指現時收入亦減至零，只靠積蓄及妻子的收入支持一家四口生計。（龔嘉盛攝）

妻子收入撐起一家四口

2012年投身電影行業的大通，曾做過製片部、副導演及後期公司等不同崗位，現時為DIT，即紀錄及保存每日所拍攝的電影片段。他曾經試過凌晨四點工作，至翌日凌晨一兩點才放工回家，面對「非人」般的工作時間，大通笑言全因對電影的熱情，「由細睇港產片大，覺得畫面好靚，好鍾意電影先入行，唔鍾意就捱唔到啦！」

但在疫情下，大部分電影都要停拍，大通的收入亦減至零。「2019年都拍過三、四套戲，3月到12月都有工開，但一到今年，只係得2月開過三日工，又唔知幾時先再開工」。他坦言現時只靠積蓄，以及妻子的收入支持一家四口生計，「又要交租，又要湊住兩個小朋友，使錢要就住就住」。加上他要照顧停課的子女而無法做兼職，經濟壓力十分大。

似夢想沒有了 心痛無香港製作

被問到若花光積蓄後有何計劃，大通低下頭沉默數秒，回應「都無辦法，要面對現實，唔想做呢個決定，幾遺憾都要轉行」。大通慨嘆當初為夢想才進入電影業，亦希望可「同小朋友講呢套戲爸爸都有份㗎」，但現時無奈可能要轉行，直言「好似無咗個夢咁」。

大通又指，不知何時才再有工作，「睇唔通前路，如果無晒香港製作電影係最心痛」。他希望政府可為業界提供支援應急，渡過今次難關，讓幕後製作人員有本錢等待電影業再起步。

後期製作情況更嚴峻 行業將亡

陳樹幟入行逾30年，曾製作過《最佳拍檔》、《富貴兵團》等經典電影。見證行業興衰，他指本港電影業由最蓬勃時一年可有200至300多部電影上映，至去年只得51部，今年在疫情下更只得兩部電影拍攝中，預料後期製作情況更嚴峻：「電影要拍完先再製作，就算今日有戲拍，後製都要年尾先有工開，30幾年嚟未試過咁恐怖！」

經歷過2003年沙士及現時疫情，陳認為今次情況更惡劣，因沙士時社會只是暫時停頓，「電影當時都可以賺錢，好多人等個機會，疫情一過就重新投入產業」。然而他指今次疫情未見到如此情況，「畀我哋感覺係個行業就快死，好悲觀」。

疫情只是電影節困境的催化劑

陳續稱「冰封三尺，非一日之寒」，認為今次疫情只是催化劑，希望政府長遠可參考東南亞其他國家，為投資者提供免稅等優惠。而在短期內則可提供現金支援，留住如大通這種有經驗人員，「啲人走咗就無，唔想香港電影變成歷史」。

英皇將投資十部港產電影 本地取景聘本地人製作

日前「英皇電影」及「天下一電影」宣布，將共同合作投資、製作及發行十部港產電影，主要於香港本地取景以及聘用本地電影工作人員，計劃於下半年度開始拍攝製作。兩間公司強調，希望在這個非常時期，為香港電影注入新動力。