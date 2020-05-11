疫境求存｜憑《金都》奪金像獎新晉導演　黃綺琳憂上映無期

電影是不少人的娛樂，進入漆黑一片的戲院，有如進入另一個世界。然而近月在新型冠狀病毒肺炎疫情下，戲院一度關閉逾一個月，不少電影上映亦要延後。於今屆香港電影金像獎憑《金都》奪得「新晉導演」的黃綺琳，坦言電影上映日期因戲院關閉，由原本5月公映而延至6月初，「預告同海報都唔敢印實上映日期，宣傳工作都好大影響」。 戲院即使重開，亦須遵守多項要求，如院內不得坐滿等。黃直言因防疫措施，難以預測票房多少，亦擔心戲院收入會大減，「未來唔知生唔生存到」。她提出政府可直接資助本地電影票房，如100元票價可資助一半，市民可以較便宜價格觀看電影外，亦可直接幫到業界。

疫境求存之電影業界系列：

電影製作停頓 《十年》導演歐文傑籲窮則變、變則通

憑《金都》奪金像獎新晉導演 黃綺琳憂上映無期

今年僅開拍兩部電影 停製作幕後零收入 冀投資者出手

本港新冠肺炎疫情回落，戲院等多個場所於5月8日亦可重開。經歷逾一個多月沒有戲院的日子，首次執導的黃綺琳感受良多，其作品《金都》原訂5月公映，惟早前因未知戲院何時重開，映期延至6月初。她接受《香港01》訪問時表示，不少電影拍攝時已預計本地票房為主要收入，如《金都》就是其中一個例子，「戲院一關主要收入就停滯咗，都唔知可以點」。

亦因戲院須遵守防疫要求，座位數目大減，但上映場次又不能大幅增加。黃坦言最擔心戲院收入大減，經營會出現困難：「𠵱家都預測唔到票房，成本同收入都唔知點拆，最擔心戲院生唔生存到」。

經歷反修例事件及疫情一整年的衝擊下，黃綺琳指更加肯定對電影創作的熱誠。（資料圖片／葉志明攝）

電影宣傳波折重重 預告、海報不敢印上映日期

疫情除影響上映時間外，電影宣傳工作亦波折重重。黃綺琳指雖然《金都》入圍多個外國電影節，但疫情下大部分都取消；加上入境限制，即使在台灣上映亦未能赴當地宣傳。因早前映期未定，電影預告及海報等宣傳品不敢印上日期。

政府於「防疫抗疫基金」下為戲院提供支援，然而黃綺琳稱電影業界未能直接受惠。她提出政府可直接資助本地票房，「例如100元嘅戲飛可以資助一半，戲院成本低啲之餘，又可以透過票房直接幫到業界，觀眾都更加樂意睇本地電影」。她又批評，「限聚令」是最妨礙業界工作的措施，希望可再放寬。

▼《金都》劇照▼

反修例事件、疫情衝擊 更肯定對電影熱誠

黃綺琳除了是導演外，亦身兼編劇一職，因曾參與ViuTV電視劇《瑪嘉烈與大衛系列：綠豆》的編劇工作。她笑言因屬受僱月薪編劇，故收入未受太大影響，但知道不少自由工作者形式的編劇收入大減。

電影業界經歷反修例事件及疫情一整年的衝擊下，未有嚇退新加入的黃綺琳，反而令她更加肯定自己對電影創作的熱誠，「對社會好多事件都有好濃烈嘅感受，更加希望用電影呢個媒體反映」。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼