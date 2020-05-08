新冠肺炎│酒吧凌晨重開即有酒友光顧　店內添置多部清潔消毒設備

近日新型冠狀病毒疫情緩和，政府亦於5月8日凌晨起，放寬限聚令及容許部份停業的處所重開，包括酒吧。 有酒吧踏入凌晨便立即重開，並於店內加設隔板等，但負責人坦言即使重開，由於仍有入座率限制等，故生意難回復昔日水平。 現場所見，不少「酒友」都在店外等候酒吧重開一刻。

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關閉30多日的酒吧終於重開，記者走訪中環蘭桂坊及尖沙咀諾士佛台酒吧，雖然今日為星期五凌晨時分，但尖沙咀一帶酒吧已顯得熱鬧，人流再現。

其中一餐廳酒吧經理黃先生表示，該處的餐廳早於上兩星期重開，首一星期人流非常少，自己亦非常擔心往後情況，形容「日日都圍埋吹水，吹到開始心跳都冇晒，真係會好擔心。」他更説，於餐廳工作四年以來，首次感受冷清，非常擔心，「我咁耐以來第一次可以直望過去美麗華（商場）好驚！」擔心飯碗之餘，公司亦難以維持下去。幸上星期起，不少市民「餓酒」太久，已蠢蠢欲動出外消遣，現時已恢復五成生意，坦言，「個心未定，但起碼見到有曙光。」望明日正式渡過首個周末，生意更好。

人來人往不再 酒吧負責人感觸

另一所位於諾士佛台的樓上酒吧Show Time，今日凌晨零時正式重開，職員早於晚飯時已返回酒吧準備，公關經理陳先生坦言，非常擔心何時才能重開：「始終疫情真係好緊張，大家都好擔心，佢哋有事自己都唔想，無得咁計，如果暫停一陣係咪會快啲好返，都冇呢個辦法照做。」陳經理表示過去停業日子都有回到餐廳清潔，看着樓下以往人來人往的情景不再亦有感觸，「做咗10幾年呢行都未試過咁樣，差過之前沙士。」30多日來同事亦要放無薪假，現在能夠復業感到非常安心。

陳經理又提到，已添置多種清潔器材，包括高溫蒸氣霧化機、霧化消毒機等花費約十萬。此外，他表示酒吧重開後，每枱最多只可坐四人，不設企位，並會以白色膠板阻隔兩堂之間人客，每種遊戲設施只能開啟一部，減少人流聚集，即使「全場滿坐」，短期內生意難以恢復跟以往一樣。他又強調會提示客人在不飲酒期間戴上口罩，減少感染機會。

曾出現確診群組的諾士佛台「all night long」仍未有開業。而蘭桂坊一帶人流比較冷清，只有零星四五間餐廳酒吧重開，門外有外籍人客喝酒消遣，但氣氛冷清得多。

太子有酒吧於放寬禁令一刻開，有顧客立即入內光顧。（王譯揚攝）

而踏正今日（8日）凌晨零時，太子「酒吧街」其中一間酒吧亦率先開門營業，3名在門外守候的男女，立即入內「幫襯」，職員提供酒精消毒搓手液，並逐一為他們探熱。

政府日前宣布限聚令放寬措施，5月8日凌晨零時起生效，當中酒吧、酒館等亦可恢復營業，但需限制顧客人數，不得有音樂表演或跳舞活動，而入座率亦不可多於50%。