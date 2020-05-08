復課│楊潤雄：跨境生問題複雜　不敢答應可趕及5.27前處理

本港新冠肺炎疫情有所緩和，港府公布中小學及幼園在本月27日起可分階段復課，惟至今未2.7萬個跨境生能否如期復課仍屬未知之數。港府擬豁免跨境生強制檢疫14天安排，惟內地卻未有同類豁免檢疫安排，而目前唯一可讓旅客往來兩地的深圳灣口岸，服務時間是朝十晚八，比一般學校上學時間遲。 立法會教育事務委員會今日（8日）召開會議，多名議員關注跨境生復課安排，出席會議的教育局局長楊潤雄直言，跨境生屬問題複雜，兩地政府仍在商討階段，不敢答應可在5月27日復課前有處理方案。

楊潤雄形容，跨境生屬問題複雜，涉及兩地防疫抗疫政策，且涉及衛生、口岸等多個部門，目前港府仍與深圳當局就有關事宜商討，坦言「不可能因2.7萬跨境生，令其他香港學生不復課」。

而豁免跨境生強制檢疫安排須考慮風險及實際運作安排，他直言不敢答應一定可在5月27日復課前處理到跨境生通關問題。他舉例指，現時唯一通關的深圳灣口岸早上十點才開始服務，跨境生不能趕及上課時回校，故讓跨境生復課需有其他配套。他透露，下周將約見有較多跨境生學校的校長，商討萬一跨境生未及復課的方案。

學校小食部可營業 但須分批排隊

另有議員關注學校小食部安排，楊潤雄指，學校小食部可重開，但同學須分批排隊，再到較空擴地方進食，局方將向學校提供詳細指引。

此外，有議員提出補習社業界希望與教育局會面，惟楊潤雄只稱，局方一直有與補習業界接觸；最終委員會一致通過立法會議員葉建源提出的議案，要求政府盡快讓補習學校恢復營業。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼