【新冠肺炎】補習業批政府反口遲復課　質疑補習社停課無法律理據

新冠肺炎疫情近日緩和，政府宣布分階段復課，高中生會率先回校。教育中心聯盟今日﹙7日﹚表示，早前教育局副局長蔡若蓮指，補習社可跟隨高中率先復課，然而現時卻改為跟隨復課時間表，按年級復課，形容｢趕絕補習社行業｣，要求盡快復課。 聯盟又表示，根據法例，補習社本身可從當局的假期範疇規管中獲得豁免，惟自從1月底，補習社便跟隨主流學校停課，未知當局的法理基礎，認為安排極不恰當，質疑當局涉行政失當，或會採取進一步法律行動。

蘇廸希表示，補習社可從假期範疇獲得豁免規限，質疑教育局停課理據。 （黃偉倫攝）

教育中心聯盟發起人蘇廸希表示，根據《教育條例》第82條規定，教育局常任秘書長有權命令註冊學校在指定日期放假，但《豁免令》下，補習社可從假期範疇獲得豁免規限。他表示，教育局今年1月30日向補習社發通告，要求跟隨主流學校停課，聯盟認為安排不合理，指當局涉行政失當。他質疑停課的法理基礎，正諮詢法律意見，或會採取進一步行動。

蘇廸希又指，早前蔡若蓮與業界會面時表明，如疫情受控，補習社可跟隨高中率先復課，然而現時安排卻有異，需跟隨復課時間表，同樣按年級分階段復課。他認為，本身補習社就不應停課，現時應即時復課。

不滿私人補習社較私校遲復課

聯盟發言人任偉豪表示，無論同時上課人數、每天上課時間，以及每班師生比例，補習社與主流中小學都不同，例如補習社約100名學生。主流中小學則可達500人，按此計算，補習社較上學安全，故應提早復課。他又指，私立學校可以於5月20日決定是否復課，同為私人性質的補習社，無理由較私校遲復課。

教育界立法會議員葉建源表示，由5月8日起，7類商業場所可復工，包括遊戲機中心、戲院等。他質疑：｢點解小朋友可以去戲院， 但唔去得補習社？｣他表示，現是的安排迫使補習社停工多數星期，認為只要場地合符衛生，就有條件重新開業。

蘇廸希一度哽咽，表示家庭壓力大。 （黃偉倫攝）

蘇廸希表示，不少補習社學生均有學習困難，認為補習社是家長的必需品。他續稱，在疫情下非常大壓力，即使改以網上授課亦困難從從，學生未必專注學習，需經常大聲授課， 上周更一度失聲。

蘇廸希一度哽咽指，妻子因疫情已停薪留職，父母已經退休，還有僅個月大的女兒需供養，｢我一個要養好多人，就嚟癲啦｣。他批評，政府對補習社的資助少，教育局亦不重視，希望盡快復課。