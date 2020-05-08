新冠肺炎｜食衞局：持餐飲牌照卡拉OK　只提供飲食可續經營

本港多日未有新型冠狀病毒的本地感染個案，政府早前公布放寬社交距離措施，包括將限聚令、食肆每枱人數上限放寬至八人，並宣布重開七類處所，惟卡拉OK、浴室、派對房間、夜店、夜總會仍要繼續關閉，暫至本月21日。 食物及衞生局指，若需要繼續關閉的處所有多於一種持牌業務，仍然可以經營其他持牌但無須關閉的業務。局方解釋，若處所同時經營卡拉OK及餐飲業務，可於只提供餐飲，而不設卡拉OK服務下繼續經營。

卡拉OK、浴室、派對房間、夜店、夜總會仍要繼續關閉至5月21日。（資料圖片／歐嘉樂攝）

根據政府最新指引，卡拉OK、浴室、派對房間、夜店、夜總會仍要繼續關閉至5月21日。食物及衞生局指，若於關閉前該處所經營多於一種持牌業務，而營運者已採取一切措施，有效地停止或防止進行所有須關閉的業務或提供服務，該處所則仍然可以經營其他持牌但無須關閉的業務。

局方解釋，若處所同時經營卡拉OK場所及餐飲業務，於停止所有卡拉OK服務下，並關閉可進行卡拉OK活動的相關設施、設備及器材，及在門口當眼處張貼告示，清晰地指明處所內只提供餐飲，而不設卡拉OK服務，他們可繼續在該處所經營餐飲業務，並遵照相關指示經營。