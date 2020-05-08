限聚令｜酒吧重開　蘭桂坊諾士佛臺Happy Friday人潮不再

本港新冠肺炎疫情潮趨平穩，政府今日（8日，星期五）放寬限聚令及關門令，酒吧可以復業，但每枱只限坐4人。《香港01》到過尖沙咀諾士佛臺及中環蘭桂坊巡視，歡樂時光的人潮較前大減七成，亦有酒吧未有營業。 有酒吧老闆透露，由1月20日有疫情起生意「插水」，「每月租金30萬元，有部分店主乾脆蝕按金、裝潢，交鎖匙，大家都睇得好灰。」他表示，過往周五Happy Friday可以做到數萬元生意，「今日有一萬都難！」

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記者今日傍晚到過尖沙咀諾士佛臺及中環蘭桂坊巡視。大部分酒吧未有開業，包括早前有感染群組的All Night Long；另有警員巡視，酒吧都有遵守政府重開規定，為客人量體溫及提供搓手液。

蘭桂坊酒吧今日一致在下午4時歡樂時光重開。

5月8日，蘭桂坊協會集團主席盛智文現身巡視區內酒吧，認為可以享受一個愉快的周末。（余俊亮攝）

蘭桂坊協會集團主席盛智文現身巡視，他對大家可以出來娛樂感到高興，認為可以享受一個愉快的周末。被問及蘭桂坊的生意何時會回恢正常？他直言，現時酒吧只容許50%的客人入內，希望再過兩周零確診，政府可以再放寬相關的措施，「但最重要係保就業。」

5月8日，中環蘭桂坊歡樂時光的人潮較前大減七成。（麥凱茵攝）

蘭桂坊酒吧：有同行花900萬裝修後棄租

有不願意上鏡的蘭桂坊酒吧老闆表示，開業30年從未見過生意如此淡薄，「過去呢一年真係最差，疫情我哋控制唔到。」他表示，租金每月30萬元，過去一個月零收入，「有部分店主乾脆蝕按金、裝潢，交鎖匙，大家都睇得好灰」，甚至有酒吧大花900萬元裝修後也決定棄租。

他不認為生意能夠回復疫情前，因為經濟大受打擊，香港人消費力疲弱。過去的周五，酒吧可以有3萬元生意，但今晚可能1萬元也沒有，「晏晝午市做一萬元生意，呢排做得1,000元，個廚都唔夠畀。」

酒吧負責人：無live band降吸引力

有本地樂隊表演的蘭桂坊梅蘭菊竹酒吧負責人Ricky表示，過去4月完全未有開業，單是蝕租已經涉及六位數，「試過好多次同個業主傾減租，但對方好有原則。」他說：「好多客人特登周三、四、五、六嚟聽歌，特別蘭桂坊得一、兩間有廣東歌，最初我哋係坐滿、企滿人，要排到出去。」豈料，疫情開始後，特別是酒吧群組有樂隊在內，生意即時大減七至八成，「有時開舖一個客都無，唔計蝕租，燈油火蠟都萬幾元，仲未計員工。」

雖然現時酒吧開始重開，但不容許有樂隊駐場。Ricky直言，無法達收支平衡，「無埋live band肯定少咗吸引力。」

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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酒吧店員指執行防疫工作不易

在下午約6時，尖沙咀諾士佛臺人流不多，一間舖約只坐四至五枱客，大部分少於四人。而光顧的客人，近乎全部在喝酒談天時都除下口罩。至近下午7時，亦見有疑是食環署職員到場巡查。而曾爆出多宗確診個案的酒吧All Night Long，則仍然關閉。

以往港人喜歡的「Happy Friday」，有酒吧店員蘇小姐表示以往周五生意本應不錯，但今日人流不算多，幸好有熟客光顧，有5、6張檯今晚已被提早訂座。她說，要賺錢不能擔心太多，「做得呢行無得驚，個幾月無收入可以點？」她批評政府補助非即時到手，幫助只是聊勝於無。

她表示，酒吧一早有為客人量度體溫及提供搓手液，亦安排每周清潔，其後亦維持檯與檯之間保持1.5米，開業前再用漂白水清潔抗疫。她指難以要求客人在不飲酒時馬上戴回口罩，認為要求無理及無禮貌。

諾士佛臺酒吧客 ：好興奮、咁耐都出過嚟

市民陳先生與朋友共三人一同到諾士佛臺酒吧飲酒相聚，陳指酒吧關閉期間亦沒有到過其他可以飲酒的地方，故今日再可與朋友把酒談天心情「好興奮、好雀躍，咁耐都出過嚟」。他稱不擔心到酒吧有傳播風險，「香港（本地）零個案呀嘛，酒吧中招個啲都係外國人個啲多，𠵱家無咩事啦。」對於政府呼籲只於飲食時才除下口罩，其朋友曾先生直言：「嘥氣，係要中唔使坐低飲嘢都中啦！」

葉先生於酒吧關閉期間，仍每日光顧有提供食物而營業的酒吧，他坦言「慣咗放工要飲幾杯 一定要飲」。他認為今日諾士佛臺人流增加，「人多啲氣氛都好啲」，但稱不擔心感染風險，因他避開最多人時間，「通常5點嚟9點走，啲人夜晚11點先嚟。」他亦有帶備消毒紙巾抹物品，亦選擇戶外空曠坐位，「都唔敢坐舖頭入面啲位住，唔知幾時先洗一次冷氣。」

酒客葉小姐認為只要戴口罩、與陌生人保持社交距離、拒絕「搭檯」即可，亦相信同行者沒有染病，但最開心還是按摩院復業，打算用餐後光顧，「即刻去做腳底按摩」，唯一遺憾是一直光顧的師傅已有預約。同行的林小姐認為疫情緩和，「香港人唔悶得，都唔驚得咁多」，又稱酒吧停業期間亦有在餐廳飲酒，故影響不太大。