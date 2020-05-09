新冠肺炎｜林超英：疫情是氣候災難的小型演習　促港府防災、備災

新型冠狀病毒於全球肆虐，死亡人數超過25萬人。中文大學地理及資源管理系客座教授、天文台前台長林超英認為，今次疫情是氣候災難的演習，同樣源於近半世紀人類的偏差行為，破壞了原有的平衡，認為今次瘟疫是自然給人類的警告，若再拖延，氣候變化惡化成氣候災難，將帶來難以承受的衝擊。 他又指，各國政府無視科學家對瘟疫和氣候變化的警告，直至疫症來臨，「見到棺材」才「流眼淚」。林提醒，面對氣候災難香港必須嚴陣以待，防災包括興建海堤之類的工程，備災要求制訂應對方案；減災則要求強力推行全港減碳措施，爭取延緩甚或避免氣候災難的發生。

林超英今日（9日）於港台節目《香港家書》中指，今次疫情跟即將到臨、可能導致以億計人死亡的氣候災難比較，只算一次小型演習。兩者同樣源於人類偏差行為，亦關係到人類的存亡。病毒來自人類不當地干擾動物世界，造出混合不同動物基因的新病毒；氣候災難則源於人類燃燒化石燃料，排放過量二氧化碳。

他認為，疫情令市民意識到現代文明原來非常脆弱。他舉例指，大城市如香港高度倚靠不停輸入外來物資支援，疫情初期出現搶購潮，市民爭奪廁紙、食米等，反映人民對供應鏈斷裂的直覺恐懼。林指氣候變化之下，2050年全球糧食或減產達10至25%，「一則死人將以億計，二則恐怕有錢也買不到糧食」，因此促政府必須立即把食物供應安全視為未來規劃重點。

另外，疫情期間各種物資如口罩、呼吸機等需求和供應脫節，部份國家甚至禁止出口。林超英認為供應鏈斷裂，結果引致個別國家醫療系統崩潰，推高死亡數字，是沉痛教訓。他指將來氣候災難會為醫療系統增加負擔，政府必須提升系統的承載力和保障充分的支援配備。

科學家早已告知各國政府，必須對瘟疫和氣候變化採取應對行動，可惜各國政府感應不到危險，不願投資在防災和備災的項目上，磋跎歲月，直至疫症來臨，「見到棺材」才會「流眼淚」，今次瘟疫是自然給人類的警告，若再拖延，氣候變化惡化成氣候災難，將帶來難以承受的衝擊。 林超英

林超英提醒，面對氣候災難香港必須嚴陣以待，做好防災、備災工作。（資料圖片／羅君豪攝）

疫情下各行各業都大受影響，林超英認為顯示政府若吝嗇防災基礎建設的支出，「災難發生時，經濟損失加上賑災和復原的花費，是千億甚或萬億元級數」。提醒港府面對2050年之前便可能到臨的氣候災難，必須及早籌謀，備災要求制訂應對方案，涵蓋糧食供應安全、基層生活保障、醫療系統承載力等。

不過林超英又估計，疫情會令今年全球二氧化碳排放減少約5%，對減緩氣候變化是好消息。雖然不少人擔心，疫情後的「報復式消費」和「報復式旅遊」會抵銷減幅，但林指比較樂觀，經驗有助大家醒覺舊的「消費至上」時代會製造自然災難，因而融入「與自然同行」的潮流。