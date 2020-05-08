士沙私吞毒品│再多1名同隊男警落網　西九反黑2警共吞25公斤冰毒

西九龍總區反黑組1名41歲警署警長（俗稱士沙），懷疑私吞2.1公斤冰毒證物轉售圖利被捕，震驚警隊。警方表示，經調查後再拘捕1名37歲男警，並於石硤尾1個住宅單位，再檢獲約23公斤懷疑冰毒。警方指有理由相信起出的冰毒，同樣與4月28日的億元毒品案有關。消息指，第2名被捕男警，為第1名被捕警署警長的同隊警員，當日於案中負責點算證物。

毒品調查科人員周四（7日）搜查位於石硤尾一個住宅單位，檢獲約23公斤懷疑冰毒，警方懷疑與較早前被捕的41歲警務人員有關。另外警方晚上再拘捕一名37歲休班男警涉嫌「販毒」。警方又指根據現階段調查，有理由相信至今檢獲的25公斤懷疑冰毒與4月28日一宗毒品案件有關。

被捕警署警長20年前為金牌臥底

據了解，被捕41歲姓許警署警長於20年前為警方金牌臥底，曾屢破多宗大案，據警方刊物《警聲》，許於2000年曾因執行反三合會行動，表現出專業精神及盡忠職守，終拘捕及檢控4名毒販、15名三合會活躍份子，以及瓦解荃灣區兩個三合會匪黨，獲時任警務處處長曾蔭培頒發獎狀，以示褒勉。

被捕警署警長（左一）於2000年獲時任警務處處長曾蔭培（圖中）頒發獎狀。（警聲圖片）

上周參與調查億元毒品案

而被捕警署警長（俗稱士沙）及其隊伍，正是參與上周二（4月28日）警方破獲歷年最大宗冰毒案的調查隊伍，據悉警方會全力調查許的財務狀況，並會調查警長及其同隊人員曾接觸過的案件、證件及人士。警察公共關係科發言人指，警方會全面檢視涉案警員參與過的其他案件，又指對於有人員涉及嚴重罪行被捕感到非常痛心，非常重視人員的操守和誠信，不會姑息違法或違紀的人員，會公平公正、嚴肅地調查所有相關個案，絕不偏私。

另外與許一同被捕分別43歲及29歲的一男一女，2人均有藏毒案底，其中女子曾涉一宗「襲擊致造成身體傷害」案件和一宗偽鈔案件，有指她因棄保潛逃被通緝。當時警員在酒店房間內搜出7.6克懷疑氯胺酮、約37克懷疑霹靂可卡因、一批吸食毒品工具及約27萬港元現金。警方調查期間，許突然持房卡開門入房，隨即被警員制服，並在其袋中搜出約2.17公斤冰毒，過程間有人表示自己為西九反黑組警署警長，探員並隨即通知上級。