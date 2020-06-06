新冠肺炎│精神科新症七成與疫情有關　飲食業老闆壓力爆煲患焦慮

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，有主攻飲食業的中年商人，原屬家庭支柱，面對周轉困難的他憂家人擔心，連月來不敢與家人談及經營問題，支撐至三月底開始出現失眠、焦慮，最終自行向精神科醫生求醫。精神科醫生麥永接形容，是次疫情時間較長，且影響較2003年沙士更大，約七成人求助與疫情有直接或間接關係，不少專業人士亦面對經濟壓力，提醒市民要適時放鬆，多與家人溝通。

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中年商人生意周轉出問題 失眠、焦慮終須求醫

疫情下本港經濟受影響，多個行業備受打擊，港府推出限制措施，酒吧須停、限制餐廳客人數目及餐桌距離等，令飲食、酒吧變重災區。

有開酒吧及餐廳等的飲食業中年商人，先受反修例運動影響，後受疫情重擊，周轉出現問題，身為家庭支柱的他不想家人擔心，亦不希望在困難時刻解僱員工，一直不敢與親友分享近況。至三月底終壓力爆煲，頻頻失眠、經常感到焦慮，向精神科醫生求醫，確診焦慮症，「本來一月舒緩了，但二月肺炎又來，限聚令下酒吧、食肆都受影響，不想解僱員工，但交租及出糧都有困難」。他一度服用醫生處分的抗焦慮及助眠藥，但一個月後未見好轉，須加重藥量及定期覆診。

麥永接：疫情影響遠比沙士深遠 七成情緒壓力求診新症與疫情相關

精神科醫生麥永接直言，是次疫情與2003年沙士不同，影響較廣及深遠，「不分年紀及職業的市民都受影響」，近半舊症受疫情影響而病情惡化，四月起更不時有與疫情相關的新症求助，「作息混亂、工作模式轉變、每日面對的情況都難以預測，又要保持社交距離，不斷轉變、不停要適應，令大家壓力都頗大，社會運動時大家情緒已很緊張，疫情下更甚，難以放鬆。」

本港疫情近日緩和，不少早前因懼怕疫情不敢外出的市民都紛紛前往求診，麥永接四月起接到的新症中，約有七成與疫情有關：「因情緒壓力而求診的人中，約七成人的問題都與疫情有直接或間接關係。」他舉例指，不少人先是擔心買不到口罩或防疫用品，憂心自己或家人受感染；之後則擔心生意受影響、憂慮面臨失業等。

疫情下更要保持社交聯擊 不宜與世隔絕

麥永接建議，市民與他人保持社交距離下，亦應維持溝通交流，如透過網上社交平台與朋友分享留家抗疫的生活，又或以視像電話致電關心親友，互訴心聲：「覺得自己情緒不好，更要社交的支援，不應該與世隔絕。」

非牟利組織「心影薈」正舉辦照片徵集活動，市民可提交疫情期間的相片，與他人分享自己的想法及感受。每月被選中入圍的十張作品會獲發禮物，而被選為每月精選的三張作品，更可獲300元超市禮券。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼