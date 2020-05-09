劏房首季每度電中位數維持1.6元　最高2元　團體倡設能源補貼

在新冠肺炎疫情之下，劏房戶繼續捱貴水電費及租金。社區組織協會一項調查發現，本年首季劏房戶每度電中位數維持1.6元，與去年同期相若，最高一度電為2元。至於水費方面，維持每立方米水中位數為15元，最高每立方水為20元，最高一戶的水電費為1,192元。 另外，有約兩成的住戶，租金連水電費佔家庭收入超過五成。有劏房戶指，市道低微，收入不穩，生活壓力大，但不敢要求業主減租，擔心會被要求搬遷。

65歲的孟先生已退休，太太現時任職派傳單，惟工作時數不穩定，難以維持租金開支，上月已向家人借錢交租。（高仲明攝）

有需要開冷氣：如果唔係會有老鼠入屋

65歲的孟先生一家四口居於深水埗底層閣樓劏房，單位約100平方呎，每月租金4,300元。每度電高達1.8元，水費則為每立方米14元，本月向業主繳交430元電費及136元水費。他指，一般為節省用電，日間盡量不開燈，晚上迫不得已才會開冷氣，「如果唔係會有老鼠入屋。」

曾任保安的孟先生已退休，太太任職街市幫工，每月收入約3,000元至4,000元。疫情之下，百業蕭條，太太街市工作量大減，最近改為到中環餐廳派傳單，時薪55元，惟工作時數不穩，收入難已回復之前的水平。家庭入不敷支下，他指太太已向家人借錢應急，繳交上月租金，但仍未籌措到下月租金。

歐小姐一家五口居於同區一個約200平方呎劏房，近月丈夫收入不穩，數月以來動用積蓄支付租金及水電費。（高仲明攝）

丈夫數月開工不足 動用積蓄交租

歐小姐則一家五口居於同區一個約200平方呎劏房，每度電為1.5元，每立方米水為12元，每月租金約7,000元，水電費約500元。她指，丈夫從事「三行」，以往月入約1.8萬元，減去租金開支，尚要供養三名年齡屆乎5至9歲子女。受到疫情影響，丈夫三個月以來開工不足，僅工作20天。

首四個月租金已動用積蓄支付，她說若然丈夫本月未能收到工資，恐怕未能交租，坦言心理壓力很大。她不敢向業主商討減租金，擔心會被要求搬遷。

社區組織協會建議政府應考慮在關愛基金發放能源補助。（高仲明攝）

倡設能源補貼 水務署主動執法杜絕濫收水電費

社區組織協會於本年1月至4月，訪問192戶劏房或板間房等租戶，租金中位數4,200元，與去年同期相若。1月至3月劏房戶每度電中位數維持1.6元，但仍比中電定價每度約1元貴六成，而最高每度電為2元。至於水費方面，每度用水中位數為15元，最高為20元，高於水務署訂下水費連排污費用11.9元的最高水平。

社協幹事胡加沂指，在疫情之下，租金水平未見回落，兩成受訪住房，過去數月的租金連水電費用，已佔去家庭收入超過一半，當中有3%住戶其住屋開支已超過該月入息，但政府拒絕成立失業或開工不足援助金，令不願申請綜援的居民被迫動用儲蓄應付開支，批評政府與業主漠視劏房戶的困境。

社協幹事戚居偉建議，政府應考慮在關愛基金發放能源補助，補貼有需要的住戶，而政府的劏房租務管制研究工作小組，應該將劏房水電問題納入小組工作範圍，以杜絕濫收情況。水務署亦應主動執法，包括主動巡查單位、調查濫收水費的情況，必要時考慮檢控，以達阻嚇之效。