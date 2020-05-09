母親節│節日前夕花墟人流減　花店訂單少99%　靠APP反彈增生意

明日周日（10日）為母親節，不少人會購買鮮花與慶祝。於新冠肺炎疫情影響下，今日（9日）於太子花墟人流未有過往多。有花店稱今年街客量較去年同期跌一半，訂單亦由過往的過百張跌至單位數，只剩一兩單，即減少99%。 有花店因應疫情首次推出中型花束，又加強推廣手機應用程式，薄利多銷方式令網上訂單增加，網上訂單佔今年收入約8成。

周日（10日）為母親節，不少人會購買鮮花與慶祝。（高仲明攝）

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花店料銷情下跌20% 首推中型花束​

周日為母親節，今日早上10時多於太子花墟的人流未算太多，有花店將康乃馨及花束放在當眼處。

繽紛時刻品牌經理溫小姐稱，受限聚令影響估計母親節銷情下跌15%至20% ，店舖亦因應情況減少入貨量。為應對疫情，花店首次推出中型花束，並加強推廣手機應用程式。她稱，網上訂單佔今年收入約8成，由過往10至20單升至今年的60至80單，當中以中小型的花束為主。

她稱，自3月起生意下跌一半，由過往每日幾萬元收入跌至得幾千元。她說於限聚令放寬後人流較過往多，約增長5%。

花店生意普遍下跌 街客減少一半

於花墟經營花店約20年的黃小姐，同樣稱今年母親節訂單大跌，由過往有過百張單跌至得一至兩張。她稱，今年街客量明顯減少，下跌一半，估計與疫情及經濟轉差有關。另一間花店東主林先生稱，從2月爆發疫情起每月虧蝕10多萬元，而鮮花的來貨價亦上升15至20%。不過，他稱未敢加價太多，而自放寬禁令後人流有所增加，對於銷情感樂觀。

同樣開業逾20年的戴太，稱疫情令生意大跌，近月只剩約兩成生意。她稱，收入由平均每日7,000元至8,000元，跌至約得3,000元，形容情況為開業來最差。她續說，反修例運動期間的影響不大，間中亦有街客生意，未料疫情令營業更為困難。她現獲業主減租約1萬元至今個月，坦言若恢復收全額租金將十分難捱。她稱，政府未有顧及業界情況，加上食環署近日加強巡查，亦對生意構成影響。

曹太帶同一對年幼子女到花墟買花，約用200元買了數款花朵，認為售價較過往平。她表示，今年母親節將會留家慶祝，避免到人多的地方。

張小姐定期會到花墟買花，認為今日人流較過往多。她稱，今年會留家慶祝母親節，但稱花費金額與過往一樣。