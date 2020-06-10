DSE歷史科｜考評局：開始內部檢討　料6月完成向教育局交報告

今屆中學文憑試歷史科一條涉及中日關係的分題被取消，教育局早前牽頭成立工作小組檢視試題及考評局擬題機制，多名立法會議員亦就事件提出書面質詢。 考評局回覆《香港01》查詢指，剛展開內部檢討，預計本月內完成，並向工作小組提供檢討報告參考。不過，就工作小組成員名單，考評局未有回應，僅稱向教育局查詢。《香港01》自上周四（4日）向教育局查詢，正待回覆。

考評局早前宣布，取消今屆中學文憑試歷史科一條涉及中日關係的分題。（資料圖片／張浩維攝）

考評局月內完成檢討 工作小組隨後開展工作

中學文憑試歷史科一條涉及中日關係的題目上月引起牽然大波，教育局罕有公開批評題目，要求考評局取消，同時責成工作小組跟進。考評局回覆《香港01》查詢指，剛展開內部檢討，預期本月內完成。考評局亦會撰寫檢討報告，報告除用作內部參考，以改善整體擬題及檢視機制之外，亦供教育局與考評局共同組成的工作小組參考。工作小組會在考評局完成內部檢討後開始工作。

教育局局長楊潤雄上月26日出席立法會特別會議時表示，就工作小組的成員及工作職權範圍仍要仔細考慮。考評局指，工作小組成員主要來自教育局和考評局，另有業界代表參與，檢視內容包括考評局現有的擬題和品質監控機制、歷史考卷製作的流程、是次引起爭議的試題的擬題和選材過程、當中有否偏離各種指引、既有機制的改善空間等。不過，就工作小組成員名單，考評局未有回應，僅稱向教育局查詢。

《香港01》自上周四向教育局查詢，正待回覆。