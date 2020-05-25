DSE歷史科｜爭議試題近六成答「弊多於利」　葉建源：證實無誤導

考評局早前決定取消日本對中國在1900年至45年間「利多於弊」的問題，考評局今日（25日）在立法會教育事務委員會上指，該題目有57%作答的考生選擇了「弊多於利」，38%選答「利多於弊」。立法會教育界議員葉建源指，這反映試題並無一面倒令考生作答是「利多於弊」，質疑題目是否仍算有引導性。 葉建源又指，有老師、考生認為題目很清楚地要求考生答出日本侵華的歷史，因為參考資料只有1905年及1912年的資料，但題目要求1900至1945年的歷史事實，連考評局秘書長蘇國生亦表示，題目是要求考生必須作答1930至45間的歷史，即學生須寫出日本侵華的歷史。葉建源認為，不能形容問題有引導學生迴避日本侵華的歷史。

文憑試歷史科一條涉及1945年前中日關係試題存廢終於有定案，考評局正式公布，基於考評專業、課程範圍、考生利益等，決定取消該條2(C)題目。（資料圖片）

葉建源見記者時表示，除了留意考生選擇「弊多於利」及「利多於弊」的分別，更應考慮選答「弊多於利」的考生是否會得到低分，若會，即證明題目能夠分辨那些考生知道該段歷史。他強調，這是公開考試評核時，分辨學生成績高低的做法，試題沒有責任讓所有學生都答對，而考評局的題目原意正是分辨不同學生。

葉建源形容，教育局的結論，是將試卷問題不應有的罪名加諸在該問題身上，他對教育局的說法很失望。

至於有38%考生選擇作答「利多於弊」，葉建源認為，這需要對那些考生作答有更多分析。他舉例指，考評局曾有幾位秘書長曾表示，當懷疑出題有誤時，最佳做法是批改學生的作答，以了解實際情況。

教育局早前表示，將成立工作小組進入考評局檢討程序，葉建源認為問題是今次事件反映的問題，「若根本是教育局屈了出卷誤導考生，那究竟是否有需要做之後的事？」他質疑，今次會否是教育局借理由介入考評局，擴充其原來沒有的權力。