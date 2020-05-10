水上的士啟德至西九收費136元　中環至紅磡渡輪6月28日啟航

運輸署3月公布，由富裕小輪有限公司投得「中環─紅磡」及「水上的士」渡輪服務，新批出的渡輪牌照為期5年。根據運輸署交給立法會的最新一份文件，「水上的士」擬今年年底投入服務，由啟德至西九全程110分鐘，成人票價為136元。另外，「中環─紅磡」渡輪航線將於6月28日投入服務。

「水上的士」擬今年年底投入服務，由啟德至西九全程110分鐘，成人票價為136元。（資料圖片）

文件透露，「水上的士」服務的主線有五個上落點，分別位於啟德的跑道公園碼頭、紅磡（南）渡輪碼頭、尖沙咀海濱長廊登岸設施、中環九號碼頭、以及西九文化區登岸設施。乘客可於任何一個站點自由上落，由啟德至西九全程為110分鐘。



至於在收費方面，設有分段收費，每一站的分段票價由10至24元不等，主線成人票價則為全程136元，營辦商亦須為小童、長者及殘疾人士提供票價優惠。營辦商將每日提供三至四班渡輪服務，包括一班於晚上7時半開出，以便乘客觀賞維港夜景，將視乎乘客需求，在投入服務後會研究增加班次，及研究在維港兩岸提供其他的短線服務。



「水上的士」配備 wifi 無線上網服務



另外，「水上的士」船隻會配備 wifi 無線上網服務及充電設備，以及提供餐飲及其他服務，包括拍攝服務、為兒童而設的遊船教育、旅遊歷史片欣賞會等。

由富裕小輪有限公司投得「中環─紅磡」航線將於6月28日開始投入服務。（資料圖片）

「中環-紅磡」於6月28日開始投入服務



文件又指出，「中環-紅磡」將於今年6月28日開始投入服務，為市民提供來往紅磡（南）渡輪碼頭及中環八號碼頭（西面泊位）服務，成人票價為每程9元，營辦商亦會為小童、長者及殘疾人士提供票價優惠，以及提供月票優惠。